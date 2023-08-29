الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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سياسة

البابا تواضروس يشجع على القراءة ويحذر من أضرار الموبايل

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محاضرة في سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية وأسرهم، المنعقد في بيت القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة. وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء القداس الإلهي مع المشاركين في السيمنار.

محاضرة البابا تواضروس

وتناول قداسة البابا تواضروس  الثاني في محاضرته والتي خصصها للكهنة وزوجاتهم، موضوع بعنوان "أمامك يا رب" وقرأ الجزء التالي من سفر المزامير: "فَالآنَ يَا أَيُّهَا الْمُلُوكُ تَعَقَّلُوا. تَأَدَّبُوا يَا قُضَاةَ الأَرْضِ. اعْبُدُوا الرَّبَّ بِخَوْفٍ، وَاهْتِفُوا بِرَعْدَةٍ. قَبِّلُوا الابْنَ لِئَلاَّ يَغْضَبَ فَتَبِيدُوا مِنَ الطَّرِيقِ. لأَنَّهُ عَنْ قَلِيل يَتَّقِدُ غَضَبُهُ. طُوبَى لِجَمِيعِ الْمُتَّكِلِينَ عَلَيْهِ." (مز ٢: ١٠ - ١٢) وكذلك من سفر نشيد الأنشاد: "يَا حَمَامَتِي فِي مَحَاجِئِ الصَّخْرِ، فِي سِتْرِ الْمَعَاقِلِ، أَرِينِي وَجْهَكِ، أَسْمِعِينِي صَوْتَكِ، لأَنَّ صَوْتَكِ لَطِيفٌ وَوَجْهَكِ جَمِيلٌ." (نش ٢: ١٤).

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وأكد قداسته البابا تواضروس الثاني خلال الكلمة على كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم:- 
١- ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب.
٢- الوجه الذي تقدس بعلامة الصليب لا يمكن أن ينحني للشيطان.
٣- ليس من المهم أن تكون شمسًا أو حتى قمرًا أو نجمًا المهم أن تكون في السماء.

وأشار قداسته البابا تواضروس إلى أنه من العبارات الجميلة في القداس الإلهي عبارة: "أمامك يا رب" وتسائل: ترى ما هي مشاعر كل واحد منا وهو واقف أمام الله؟!" 
ثم تحدث عن أربعة أنواع من المشاعر:. وهي:
١- أمامك يا رب خاضعين.
٢- أمامك يارب فرحين. 
٣- أمامك يارب خجلانين من ضعفاتنا. 
٤- أمامك يارب مكشوفين.

وفي نهاية الكلمة أجاب قداسة البابا تواضروس على أسئلة الحضور.

كما حرص قداسة البابا تواضروس أن يلقي كلمة لأبناء الآباء الكهنة، والتي تحدث خلالها عن "فوائد قراءة الكتب وأضرار الموبايل" 
   
حضر اللقاء إلى جانب الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هيرمينا (قطاع شرق)، صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الاحمر، والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

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