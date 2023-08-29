الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

خالد جلال ناعيا الناقدة رنا أبو العلا: مثال مشرف للشباب المجتهد

الناقدة رنا أبو العلا،
الناقدة رنا أبو العلا، فيتو

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الناقدة الشابة رنا أبو العلا والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام. 

خالد جلال ينعي رنا أبو العلا 

وقال خالد جلال: إن الناقدة الشابة رنا أبو العلا كانت مثالا مشرفا للشباب المجتهد المحب لعمله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. 

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رنا أبو العلا 

يشار إلى أنه تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدي الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة. 

خالد جلال ينعي والدة إسماعيل مختار الرئيس السابق للبيت الفني للمسرح

أثار رحيلها حالة من الحزن، من هي الناقدة الشابة رنا أبو العلا

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