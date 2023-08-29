الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

القاهرة للمسرح التجريبي ينعي الناقدة رنا أبو العلا

الناقدة الراحلة رنا
الناقدة الراحلة رنا ابو العلا، فيتو

 نعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، الكاتبة والناقدة الشابة رنا أبو العلا، عضو هيئة تحرير نشرة المهرجان في دورته لهذا العام، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

 

وفاة الناقدة رنا أبو العلا

وذلك إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام، نقلت على بعدها للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك وتفارق الحياة عن عمر ناهز 29 عاما.

الناقدة رنا أبو العلا 

الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا كانت تمثل وجه مشرق للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1994م، تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس.

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وحصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدى الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة مسرحنا والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 وعملت سكرتير تحرير مجلة "نقد*نقد" النقدية المسرحية المتخصصة، نشر لها عشرات المقالات والمقاربات النقدية في الفنون البصرية، وشاركت بعشرات المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

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