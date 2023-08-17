الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

خالد جلال ينعي والدة إسماعيل مختار الرئيس السابق للبيت الفني للمسرح

الفنان إسماعيل مختار،
الفنان إسماعيل مختار، فيتو

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح سابقا، التى وافتها المنية اليوم الخميس. 

 

خالد جلال ينعي والدة إسماعيل مختار 

ودعا المخرج خالد جلال المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، معربا عن خالص عزائه للفنان إسماعيل مختار.

الفنان إسماعيل مختار 

يشار إلى أن الفنان إسماعيل مختار هو الرئيس السابق للبيت الفني للمسرح، التابع لشئون الإنتاج الثقافي، حيث قدم البيت في عهده العديد من العروض المسرحية المميزة، كما أعاد افتتاح عدد من المسارح التي كانت مغلقة. 

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الفنان إسماعيل مختار إسماعيل مختار البيت الفني للمسرح والدة إسماعيل مختار المخرج خالد جلال

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