الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أثار رحيلها حالة من الحزن، من هي الناقدة الشابة رنا أبو العلا

الناقدة رنا ابو العلا،
الناقدة رنا ابو العلا، فيتو

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الكاتبة والناقدة المسرحية رنا أبو العلا، وذلك بعد تعرضها لحادث سير منذ يومين نقلت على إثره للمستشفى قبل أن تفارق الحياة. 

وفاة الناقدة رنا أبو العلا

وأعلن الحساب الشخصي للناقدة رنا أبو العلا وفاتها من خلال منشور كتب فيه،  إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت رنا أبو العلا أرجو الدعاء لها". 

جنازة الناقدة رنا أبو العلا

كما كشف حسابها الشخصي عن موعد ومكان صلاة الجنازة حيث كتب: "صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في صلاح سالم ان شاءالله بعد صلاة الظهر". 

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واثار الرحيل المفاجئ للناقدة رنا أبو العلا حالة من الحزن والآسى في الوسط الثقافي والمسرحي، حيث نعاها العديد من النقاد والمسرحيين بكلمات مؤثرة.

الناقدة رنا أبو العلا 

الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا كانت تمثل وجه مشرق للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد ٨ أكتوبر ١٩٩٤م.

تخرجت رنا أبو العلا من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس، كما درست النقد الفني من معهد النقد بأكاديمية الفنون. 

وعملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة مسرحنا والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما كتبت في عدد من نشرات المهرجانات المسرحية ومنها نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

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