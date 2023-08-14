طلاب جامعة القناة يُشاركون بالمؤتمر السنوي العالمي لقنال الصين الكبير بشنغهاي

أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تمثيل طلاب كليتي الألسن والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية للجامعة بالمؤتمر السنوي العالمي لقنال الصين الكبير بشنغهاي والذي يُقام في الفترة من 12 إلى 25 أغسطس الجاري .

رسالة طلابية للمشاركين

وبعث رئيس الجامعة رسالة إلى طلابه المشاركين، مُطالبًا إياهم أن يكونوا خير سفراء للجامعة في الخارج، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الصينية بوجه عام والتعاون المثمر بين الجانب الصيني وجامعة قناة السويس بوجه خاص.

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أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن اللقاء يُعد فرصة كبيرة لطلاب الجامعة من دارسي اللغة الصينية؛ لزيادة الخبرات وتنمية مهارات اللغة خاصة وأن المؤتمر يضم مُمثلين للطلاب على مستوى العالم من دارسي اللغة الصينية.

وأضاف "عبد النعيم" أن وفد طلاب الجامعة شارك أيضا في منتدى إعداد قادة شباب المستقبل بالصين على هامش المؤتمر.

تلبية دعوة الجانب الصيني

جاءت المشاركة تلبية لدعوة مُقدمه من الجانب الصيني لمعهد كونفيشيوس بجامعة القناة؛ لحضور المؤتمر السنوي العالمي لقنال الصين الكبير.

أكد الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أن الطالبات الثلاث اللاتي تم اختيارهن للمشاركة أوائل الأقسام العلمية الثلاث من الدفعة الأولى للكلية، لافتًا إلى أن الزيارة تشمل برنامج متميز لزيارة معالم مدينة شنغهاي حيث توجه الطلاب لزيارة الأبراج الثلاث الشهيرة بشنغهاي وكما توجه الطلاب إلى رحلة نهرية في نهر huang bu.

وأضاف "تامر نبيل" أن الطالبات المُشاركات من المصرية الصينية هندي حسين أحمد حسين عبده، علا ممدوح عبدالله عبد، شيرين محمد عبد اللطيف محمد.

ومن جانبه أوضح الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن أن الزيارة تأتي في إطار الأنشطة الثقافية لتعريف الطلاب من مختلف أنحاء العالم بأهمية وتاريخ قنال الصين الكبير، مؤكدًا عن الطلاب المشاركين هم سحر محمد عبد الرحمن، ميار محمد رضا، شذى محمد محمد، آلاء عبد الله على، مادونا مجدي.

وأردف الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفيشيوس بالجامعة أنه تم استقبل الوفد في المطار من قبل الشركة المنظمة WCCO وهي أحد الشركات العالمية الكبرى وشملت فعاليات اليوم الثاني زيارة مركز شغنهاي العالمي لتبادل الثقافي، كما قام المدير التنفيذي بإلقاء كلمته عرض خلالها تعريف المكان وما حصده من إنجازات في السنوات السابقة.

رافق الطلاب الأستاذ إبراهيم شوقي المسئول الإداري بمعهد كونفيشيوس بالجامعة.