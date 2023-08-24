الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس جامعة القناة يهنئ الفائزين بجوائز الجامعة

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة يهنئ الفائزين بجوائز الجامعة، فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، الفائزين بجوائز الجامعة وهم: الدكتور فؤاد حسن الأستاذ المتفرغ  بكلية الزراعة، والدكتور كمال عودة غديف الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم، والدكتورة هبة حسن محمد المدير المالي بمركز تنمية الموارد البشرية ووحدة التحول الرقمي.  

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تقديم التهنئة 

حيث قدم لهم التهنئة بحصولهم على جوائز الجامعة، مشيدا بدورهم الفعال في رفع شأن الجامعة عاليا في كافة المجالات العلمية والإدارية والبحثية.  

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ويذكر أن الدكتور فؤاد حسن فاز بجائزة العطاء والوفاء لعام 2022-2023، والتي يحصل عليها أساتذة الجامعة تقديرا لعطائهم المتميز طوال مدة خدمتهم بالجامعة، ومساهمتهم الفعالة في تطوير الأداء الأكاديمي والبيئي في خدمة المجتمع.   

 

جوائز الجامعة للأساتذة 

كما فاز الدكتور كمال عودة غديف الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم بجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي بالجامعة للعام 2022-2023 والذي جاء بعنوان" الترشيح الطبيعي لامتداد مياه الشرب للتكيف مع التغيرات المناخية: إمكانية إنشاء مواقع جديدة على ضفاف ترعة الإسماعيلية - مصر ".  

 

وفازت الدكتورة هبة حسن محمد المدير المالي بمركز تنمية الموارد البشرية ووحدة التحول الرقمي على جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لعام 2022-2023، وجاء عنوان البحث " دور التكامل بين أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج والتكلفة المستهدفة وتأثيرها في نجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة "

وكان قد أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة مكاوي حداد توفيق الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس - بالقيام بعمل عميد بقطاع الطب والعلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 

 

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