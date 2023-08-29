مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الـ 30، حفل افتتاح مبهر وأبرز المكرمين وأهم العروض المشاركة ولجنة التحكيم

على قدم وساق تجرى خلال الفترة الحالية الاستعدادات الأخيرة لانطلاق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر الجاري.

وترصد "فيتو" كافة التفاصيل المتعلقة بدورة هذا العام من المهرجان كالتالي:

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وكشف أحمد البوهي مخرج حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي عن تفاصيل الحفل مشيرا إلى أنه سوف يشهد عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، وكما سيتم لأول مرة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بعرض الافتتاح، موضحا أن هناك مفاجأة فيما يخص مقدمي الحفل.

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وأضاف "البوهي" فقرة المراسم وكلمات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحي والذي سوف تستغرق مدة 40 دقيقة، وبعدها نصف ساعة استراحة، ثم يتم تقديم العرض المسرحي "تشارلي" كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وكشفت إدارة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي عن قائمة العروض المشاركة في دورة هذا العام والتي وصلت إلى 19 عرضا مسرحيا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر.

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: عرض "الرجل الذي أكله الورق" عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض "من أجل الجنة إيكاروس" كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "فريدا" للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، صممته وأخرجته سالي أحمد.

أما العروض العربية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي فاختارت لجنة مشاهدة العروض العربية 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان.

وجاءت قائمة العروض العربية المختارة، كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

فيما اختيار لجنة مشاهدة العروض الأجنبية على 8 عروض من أصل 88 عرضا أجنبيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وهى: عطيل (جورجيا)، نيكي باديري (الكونغو، زامبيا، بلجيكا)، APNEA (إيطاليا)، الإلياذة (اليونان)، بوكوفيسكي (أرمينيا)، أنتيجون (ليتوانيا)، تابو (سوريا، ألمانيا)، Teenage god (فرنسا).

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وتضم لجنة تحكيم عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي كل من المخرج المسرحي عصام السيد (رئيسا)، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سوريا)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، رالوكا رادوليسكو (رومانيا).

المكرمون في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وأعلنت إدارة المهرجان عن تكريم عدد من الشخصيات خلال دورة العام الحالي، فمن مصر تضم قائمة المكرمين كل من: المخرج خالد جلال والمخرج ناصر عبد المنعم، ومصمم الديكور حازم شبل، والناقد جلال حافظ.

فيما جاء في قائمة المكرمين هذا العام من الدول العربية والأجنبية كل من: "سلطان البازعي (السعودية)، عواد علي (العراق)، محمد العامري (الإمارات)، Asiimwe Deborah (أوغندا)، Giles Foreman (إنجلترا).

إصدارات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

و المهرجان يصدر 6 عناوين خلال الدورة الثلاثين، تتنوع ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، هي: "الفنون الأدائية والشتات العربي في أوروبا" تأليف د. عمر فرتات، و"تمثيلات الهجنة الثقافية في المسرح" تأليف د. شيماء مكرم، و"الأدائية" تأليف ايريكا فيشر ليشته وترجمة د. مروة مهدي عبيدو، و"فن المسرح" تأليف جيمس هاملتون ترجمة: أحمد عبد الفتاح، كما يصدر المهرجان أيضا كتاب "مهرجان أبو الهول (أول مهرجان ميتافيرس في العالم)" تأليف هايل على المذابي، وكتاب "نظرية الدراماتورجيا" تأليف جانيك زاتوفسكي وترجمة أحمد عبد الفتاح.

ندوات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ويشهد يوم السبت 2 سبتمبر المقبل، إقامة جلسة بعنوان "الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء" الساعة 10 صباحا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د. محمد المحمدي رزق، مختار سعد شحاتة، عبد الناصر حنفي، د. سيد الإمام، ويعقب على الندوة هشام كفارنه (سوريا)، ويدير الجلسة السفير علي شبو (الأردن).

وفي اليوم نفسه يقام جلسة تحت عنوان التجريب المسرحي في الخليج العربي، في تمام الساعة 12.30 ظهرا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د.عزة القصابي (سلطنة عمان)، يوسف الحمدان (البحرين)، فهد ردة الحارثي (السعودية)، مجدي محفوظ (مصر)، ويعقب على الجلسة د. جميلة زقاي (الجزائر)، ويدير الجلسة للنقاش د. محمد زعيمة (مصر).

ويقام في يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، جلسة تحت عنوان "التجريب المسرحي في العراق والشام" في تمام الساعة 10 صباحا بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د. عبيدو باشا (لبنان)، د. عمر نقرش (الأردن)، ميسون علي (سوريا)، د. رياض موسي سكران (العراق)، ويعقب على الجلسة د. عبد الواحد بن ياسر (المغرب)، ويدير الجلسة للحوار د. هشام زين الدين (لبنان).

وفي اليوم نفسه، تقام جلسة تحت عنوان "التجريب المسرحي في المغرب العربي"، في تمام الساعة الساعة 12.30 ظهرا، ويشارك فيها كل من: سعاد بن سليمان (تونس)، لخضر المنصوري (الجزائر)، د. عبدالواحد بن ياسر (المغرب)، ويعقب على الجلسة عبد الناصر حنفي، ويدير الجلسة للنقاش عبد الجبار خمران (المغرب).

وفي يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، يقام في تمام العاشرة صباحا، جلسة تحت عنوان "التجريب المسرحي في المهجر" يشارك فيها كل من: فاروق صبري (العراق/ نيوزلاندا)، د. محمد سيف (العراق/ فرنسا)، د. جميلة زقاي (الجزائر)، ويعقب على الندوة يوسف الحمدان (البحرين)، ويدير الجلسة: الكاتبة رشا عبد المنعم (مصر).

ويقام في تمام الساعة 12.30 ظهرا، مائدة مستديرة بعنوان "التجريب المسرحي في مصر مشكلات وحلول" ويشارك فيها كل من: المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج انتصار عبد الفتاح، د. حسام عطا، المخرج طارق الدويري، المخرجة عبير علي، الناقد أحمد خميس، الناقد أحمد عبدالرازق أبو العلا، الناقد محمد مسعد، د. عبد الكريم الحجراوي، ويدير الجلسة د. سامية حبيب.

ويقام في يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، جلسة تحت عنوان "60 عامًا من مسرح الطليعة" في تمام الساعة 10 صباحا، ويشارك فيها كل من: د. سيد علي إسماعيل (الطليعة والأحداث الوطنية)، د. محمود سعيد (الطليعة والمأثور الشعبي المصري)، محمد علام (الطليعة والمسرح الأوروبي)، المخرج عادل حسان (مسرح الطليعة إلي أين؟)، ويدير الجلسة الناقد محمد الروبي.

ويقام في تمام الساعة 12.30 ظهرا، مائدة مستديرة لرؤساء ومديري المهرجانات: أحمد أبورحيمة، إسماعيل عبد الله، د. سامح مهران، عبد اللاه السناني، عقباوي الشيخ، علي عليان، مازن الغرباوي، معز مرابط.