الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

القاهرة للمسرح التجريبي يكرم ليلى علوي وخالد جلال وناصر عبد المنعم (صور)

مؤتمر مهرجان القاهرة
مؤتمر مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن تكريم كل من الفنانة ليلى علوي والمخرج خالد جلال والمخرج ناصر عبد المنعم، وذلك خلال فعاليات الدورة الثلاثين من المهرجان والتي تنطلق يوم ١ سبتمبر المقبل. 

المكرمون في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وتضم قائمة المكرمين أيضا من مصر كلا من مصمم الديكور حازم شبل، والناقد جلال حافظ. 

فيما جاء في قائمة المكرمين هذا العام من الدول العربية والأجنبية كل من: "سلطان البازعي (السعودية)، عواد علي (العراق)، محمد العامري (الإمارات)، Asiimwe Deborah (أوغندا)، Giles Foreman (إنجلترا). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرجان المسرح التجريبي 

وتنعقد فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل، ويقام حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

العروض المصرية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: عرض "الرجل الذي أكله الورق" عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض "من أجل الجنة إيكاروس" كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي.

Advertisements

فيما اختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "فريدا" للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، صممته وأخرجته سالي أحمد.

 

افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على عرض "تشارلي" ليكون عرض افتتاح الدورة الـ30 للمهرجان، عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، وهو بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي،  عماد إسماعيل ومن تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهي والذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

و مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

3 عروض مصرية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يقدم 8 ورش خلال دورته الـ30

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي القاهرة للمسرح التجريبي المسرح التجريبي خالد جلال مهرجان المسرح التجريبي ليلي علوي

مواد متعلقة

3 عروض مصرية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

8 عروض عربية تشارك في الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

الأكثر قراءة

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

"خرج ولم يعد"، الرجاء المغربي يكشف مخطط عمرو وردة لفسخ عقده

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023، نتيجة المرحلة الثانية أدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معلومات مهمة عن أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من الذهاب إلى الدجالين بحجة فك السحر والأعمال: حرام شرعًا

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية