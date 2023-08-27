الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

4521 متقدمًا للمشاركة في الورش الفنية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مؤتمر مهرجان القاهرة
مؤتمر مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، عن إغلاق باب التقدم للمشاركة في الورش الفنية المقامة على هامش المهرجان، حيث وصل عدد طلبات المشاركة إلى 4521 طلبا.

ومن المقرر أن تتواصل لجنة الورش بالمهرجان مع من يتم اختيارهم للمشاركة تليفونيا بعد اختيار الأعداد المحددة لكل ورشة من الورش الثمانية التي تعقد على هامش الدورة الثلاثين، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، على مسارح القاهرة.

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ورش مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وتتشكل لجنة الورش في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من: الدكتور دينا أمين مدير المهرجان (رئيسا للجنة)، وعضوية كل من: شاهنده أحمد، ولينا صقر.

ويقدم المهرجان خلال دورته الثلاثين، 8 ورش مجانية في مختلف العناصر المسرحية، تقام بالتزامن مع فعاليات المهرجان، حيث يقدم ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر، وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر، ويومي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور، وورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر. وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

المهرجان يعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

تعرف على العروض الأجنبية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 2023

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