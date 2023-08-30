الأربعاء 30 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أسباب الصداع النصفي وطرق علاجه

أسباب الصداع النصفي،
أسباب الصداع النصفي، فيتو

الصداع من الأعراض الطبية التي تحدث نتيجة الإصابة بأمراض متعددة وله أنواع منها الصداع الأولى والصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر والإجهاد.

 

أسباب الصداع النصفي

وقال الدكتور عبد العليم عبد الوهاب استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري أن الصداع النصفي يحدث دائمًا في نصف الرأس والعينين  ويعاني المريض من آلام ونبضات في الرأس ويزيد مع التوتر ووجود محفزات الصداع منها على سبيل المثال عدم تحمل الضوء أو الروائح التي تثير الصداع وكذلك من ضمن أسباب الصداع الإجهاد مؤكدا أنه غير معروف أسباب محددة للصداع النصفي، ناصحا بضرورة تجنب مسببات الصداع.

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أنواع الصداع

وأضاف أن من أنواع الصداع أيضًا الصداع  العنقودي والذي يتميز بأنه صداع شديد يكرر أكثر من مرة يحتاج من المريض المتابعة مع طبيب متخصص وتشخيص الحالة.

وتابع حديثه بأنه يوجد أنواع من الصداع الثانوية بسبب أمراض منها مشاكل في الأنف والأذن والتهاب في الجيوب الأنفية، أو آلام تحت العين وحول الأنف أو آلام في منطقة الصدر، أو التهاب في الأسنان أو التهاب في العصب الخامس، أو نتيجة مشاكل في الفقرات العنقية او الشد العضلي المزمن

أكد وجود أنواع من الصداع نتيجة مشاكل في المخ أو حدوث استسقاء المخ وتراكم السائل الشوكي في المخ، أو الإصابة بأورام المخ أو نتيجة ارتفاع في ضغط المخ تسبب الصداع.

الصداع النصفي

أورام المخ

وأشار إلى أن الصداع الناتج عن الإصابة بأورام المخ يجعل المريض يشعر في الصباح الباكر بصداع شديد وقيء وزغللة في العين نتيجة حدوث ضغط على الخلايا العصبية ويسبب أيضا ثقل في اليدين والقدمين.

 

علاج الصداع

وتابع حديثه بأن المصاب بالصدع المزمن عليه أن يتوجه لطبيب مخ واعصاب لتحديد سبب الصداع المزمن وإذا كان ناتج عن التوتر والإجهاد أو يرجع إلى أسباب خطيرة مثل الأورام حيث يجب إجراء  الفحوصات والأشعة وتشخيص سبب الصداع وعلاج السبب الرئيسي  وإذا كان السبب الأورام يحتاج المريض إلى تدخل جراحي وإذا كان بسبب التوتر والإجهاد يجب تجنبهم وتجنب العصبية.

 

وكان الدكتور عبد العليم عبد الوهاب استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، أكد إن  الصداع ألم يحدث في منطقة الرأس والوجه ويسمي ألم الرأس وله أسباب متعددة منها ألم في العضلات أو مشكلات في الأوعية الدموية للمخ.

 

أنواع الصداع 

وأضاف استشاري المخ والأعصاب أن الصداع له أنواع منها الصداع الأولى وهو صداع التوتر أو الصداع النصفي أو الصداع العنقودي.

 

وأشار إلى أن الصداع التوتري يمثل نسبة ٩٥% من الصداع الذي يتعرض له جميع البشر ويحدث نتيجة التوتر العصبي والإجهاد وعدم النوم جيدا والعصبية بشكل مستمر.

 

ويوجد عدد من النصائح للحماية من الصداع الناتج عن الإرهاق والتعب منها:

١- تجنب الإجهاد والراحة، لان الاجهاد طول  اليوم من أهم الأسباب وراء الإصابة  بالصداع  لذا يجب  الحصول  على قدر من الاسترخاء والراحة، أو الحصول على حمام دافيء.

 

٢- النوم بشكل جيد لأن الحصول على قدر كاف من النوم ليلا، يجنب الإنسان الاستيقاظ في اليوم التالي مصابا بالصداع وبجب النوم ما لا يقل عن 7 ساعات معظمها خلال الليل.

 

٣- تجنب المشاركة في اى صراعات، لأن  الكثير من أسباب الصداع تكون  بسبب المشكلات اليومية 

 

٤- اتباع نظام غذائي صحي 

 

٥- تجنب التوتر والعصبية 

 


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