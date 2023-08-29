علاج الصداع المستمر، تحديد نوعه ومعرفة أسبابه

علاج الصداع المستمر، قد يمثل بالنسبة للكثيرين تناول المسكنات بشكل مستمر، حتى يتوقف الصداع، في حين أن الأطباء يؤكدون، أن معرفة نوع الصداع وسببه، أهم وأول خطوة في العلاج الصحيح، فهناك أكثر من نوع للصداع، وكل نوع لها علاجه الأكثر فعالية.

علاج الصداع المستمر يعتمد على التشخيص

علاج الصداع المستمر

وأكد الدكتور محمد السيد استشاري المخ والأعصاب، أن هناك العديد من أنواع الصداع، ويعد الصداع اليومي المزمن، الذي يحدث لمدة 15 يومًا أو أكثر شهريًا، أحد الأنواع الفرعية، وهناك الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي، وهو أيضًا من الأنواع الفرعية الشائعة للصداع، وتشمل الأنواع الأخرى من الصداع اليومي المزمن ما يلي:

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الهيمكرانيا المستمرة، وهو صداع من جانب واحد يمكن أن يشبه الصداع النصفي

الصداع الطعني الأولي، والذي يستمر لبضع ثوان ويمكن أن يحدث عدة مرات على مدار اليوم.



الصداع الجهدي الأساسي، الناتج عن ممارسة الرياضة.



الصداع النصفي الانتيابي المزمن، وهو صداع حاد من جانب واحد يمكن أن يسبب تمزقًا أو احتقانًا في الأنف.



الصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية، والذي يحدث نتيجة الإفراط في استخدام مسكنات الألم للصداع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ويحدث هذا الصداع على الأقل 15 يوما من الشهر.

علاج الصداع المستمر

وأضاف الدكتور محمد، أن أشهر أنواع الصداع المستمر، هو الصداع التوتري، والصداع النصفي، ولكل منهما طريقة في العلاج، وهو ما يوضحه في السطور التالية.

الصداع التوتري، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الصداع:

قد تشعر بوجود شريط ضيق من الألم حول رأسك، أو ألم خفيف أو ضغط، وقد يسبب ألمًا خفيفًا إلى متوسط على جانبي الرأس

قد يحدث أكثر من 15 يومًا في الشهر (مزمنًا)

يستمر من 30 دقيقة إلى أسبوع.

علاج الصداع المستمر التوتري

الصداع المستمر التوتري

يمكن علاج معظم أنواع الصداع العرضي الناتج عن التوتر بسهولة باستخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، بما في ذلك: الأسبرين، والإيبوبروفين، والأسيتامينوفين.

كما يمكن للأدوية التي يعتاد المريض تناولها يوميًا، أن تهدئ من الصداع المستمر التوتري، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، فقد تعالج الصداع المزمن الناتج عن التوتر.



وكذلك قد تساعد العلاجات البديلة التي تهدف إلى الحد من التوتر، والتي تشمل:

العلاج السلوكي المعرفي

العلاج بالتدليك

العلاج بالإبر

علاج الصداع النصفي المستمر

الصداع المستمر وعلاجه

الصداع النصفي هو نوع شائع آخر من الصداع، وتصاب به النساء بشكل أكبر من الرجال، فتصاب به النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال.



وأعراض الصداع النصفي عادة كالتالي:

تسبب ألمًا متوسطًا إلى شديدًا

الشعور بخفقان

يسبب الغثيان والقيء أو زيادة الحساسية للضوء أو الصوت

يؤثر على جانب واحد فقط من رأسك، ولكن يمكن أن يؤثر على كلا الجانبين

يتزايد مع النشاط، مثل صعود السلالم، أو الحركة المستمرة.

يستمر من أربع إلى 72 ساعة دون علاج.

ويهدف علاج الصداع النصفي المستمر؛ إلى تخفيف الأعراض ومنع حدوث هجمات إضافية. ومعرفة ما الذي يسبب الصداع النصفي، يساعد في تجنب تلك المحفزات، فتعلم كيفية إدارتها يمكن أن يساعد في منع الصداع النصفي أو تخفيف الألم.

وعلاج الصداع النصفي المستمر، يشمل ما يلي:

الراحة في غرفة هادئة ومظلمة

كمادات ساخنة أو باردة على رأسك أو رقبتك

التدليك، مع تناول كميات صغيرة من الكافيين

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين، والأسيتامينوفين، والأسبرين.

