الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الصداع التوتري، العصبية والإجهاد وقلة النوم أهم أسباب الإصابة وهذه طرق العلاج

أعراض الصداع التوتري،
أعراض الصداع التوتري، فيتو

الصداع مشكلة طبية، تسبب إزعاجًا مستمرًّا للمصاب به وجميع البشر يتعرضون بصفة مستمرة وبشكل يومي للإصابة بالصداع ويلازمهم خلال يومهم لعدة أسباب مختلفة.

 

أسباب الصداع 

وقال الدكتور عبد العليم عبد الوهاب استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، إن الصداع يحدث في منطقة الرأس والوجه ويسمي ألم الرأس وله أسباب متعددة منها ألم في العضلات أو مشكلات في الأوعية الدموية للمخ.

 

أنواع الصداع 

وأضاف استشاري المخ والأعصاب أن الصداع له أنواع منها الصداع الاولي وهو صداع التوتر أو الصداع النصفي أو الصداع العنقودي.

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وأشار الي أن الصداع التوتري يمثل نسبة ٩٥% من الصداع الذي يتعرض له جميع البشر ويحدث نتيجة التوتر العصبي والإجهاد وعدم النوم جيدا والعصبية بشكل مستمر.

أعراض الصداع التوتري

الصداع

وتابع استشاري جراحة المخ والأعصاب  حديثه أن أعراض الصداع التوتري يشكو فيه المريض بوجود ثقل في الرأس خاصة من الجبهة إلى الخلف الرأس ويظهر الصداع على مدار اليوم ويزيد الشعور به مع نهاية اليوم قبل النوم موضحا أنه في حالة أن يهدأ الإنسان ويرتاح يمكن أن يختفي الصداع وبمجرد النوم وتجنب العصبية والتوتر يهدأ الصداع ويمكن تناول مسكنات بسيطة تحسن للوضع الصحي.

 

الصداع التوتري 

وأشار استشاري المخ والأعصاب أن الصداع التوتري يمكن أن يحدث مرات قليلة لأي ظروف يتعرض لها المريض ويمكن أن يتحول إلى صداع توتري مزمن لأنه لم يتجنب أسباب الإصابة بالصداع التوتري ودائما يكون الإنسان عصبي ولا ينام جيدًا ودائمًا في إجهاد وإرهاق مستمر ويشكو بإستمرار من الصداع.

الصداع 

 

ويوجد عدد من النصائح للحماية من الصداع التوتري منها:

١- تجنب الإجهاد والراحة، لان الاجهاد طول  اليوم من اهم الأسباب وراء الإصابة  بالصداع  لذا يجب  الحصول  على قدر من الاسترخاء والراحة، أو الحصول على حمام دافيء.

 

٢- النوم بشكل جيد لأن الحصول على قدر كاف من النوم ليلا، يجنب الإنسان  الاستيقاظ في اليوم التالي مصابا بالصداع وبجب النوم ما لا يقل عن 7 ساعات معظمها خلال الليل.

 

٣- تجنب المشاركة في اى صراعات

لأن  الكثير من أسباب الصداع تكون  بسبب المشكلات اليومية 

 

٤- اتباع نظام غذائي صحي 

 

٥- تجنب التوتر والعصبية 

 

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