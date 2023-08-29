الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

آخر تطورات الحالة الصحية لـ سلمى صباحى عقب جراحة المخ

سلمى صباح. فيتو
سلمى صباح. فيتو

بعد خضوعها لعملية في المخ… طمئنت الفنانة والإعلامية سلمى صباحى متابعيها عبر حسابها فيسبوك.

وكتبت: "الحمدلله تمت العملية بسلام وراجعة بيتي دلوقت وفترة من النقاهة تحت الملاحظة الطبية وإن شاء الله ربنا يتم الشفاء على خير، غمرتوني بحُبكم باشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة".
 

وكانت كشفت الإعلامية سلمى صباحي عن احتجازها بالمستشفى وخضوعها لعملية جراحية في المخ عبر حسابها على فيسبوك.

ونشرت صورة لها من المستشفى وأرفقتها بتعليق: "دعواتكم يا طيبين أنا داخلة الصبح أعمل عملية في المُخ، وبمشيئة الله تكون بسيطة بس عايزاكم تدعوا لي إني أرجع لكم بالسلامة، بحبكم".
 

Advertisements

 

 

سلمى صباحى

يشار إلى أن سلمى بدأت تغني في المدرسة من سن 5 سنوات وانضمت إلى كورال أطفال الأوبرا في سن 8 سنوات، شاركت بالتمثيل والغناء في مسرحية نسمة سلام على مسرح البالون 1992.

وحصلت مرتين على المركز الأول في مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى مدارس الجمهورية عامي 1996 1997، شاركت بالغناء والإلقاء في بطولة المسرحية الشعرية «مسحراتي العرب» على المسرح القومي 1999.

 

وهي خريجة جامعة القاهرة كلية الآداب قسم إسباني وانضمت لكورال منتخب جامعة القاهرة وحصلت على لقب مطربة الجامعة عام 2002 وحصلت على جائزة التميز أكتر من مرة لمشاركتها في مهرجانات محلية ودولية تابعة لجامعة القاهرة.

شاركت في برنامج سوبر ستار في موسمه الثاني.. كما قدمت برنامج «ولاد البلد»، وبدأت كمذيعة في برنامج «شبابيك».

ذلك وقدمت برنامجين إذاعيين، هما: «البيت على» و«كل الكلام».
كما أنها  أحد أعضاء الفرقة الغنائية «أيامنا الحلوة» حيث تشارك بالغناء في عروض الفرقة.

 

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

موقع فيتو الإعلامية سلمى صباحي سلمي صباحي

مواد متعلقة

سلمى صباحي تخضع لعملية في المخ وتطلب الدعاء

سميرة محسن لـ"فيتو" عن قرار اعتزالها: مبقاش عندنا فن واقعد فى البيت بكرامتي

الأكثر قراءة

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

انخفاض كبير في أسعار الذهب والجرام يفقد 25 جنيها

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

أخبار الأهلي، حسم ملف المهاجم الأجنبي وفرمان كولر حديث الساعة وتجهيز إمام عاشور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ سلمى صباحى عقب جراحة المخ

فيتوريا يرد على انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر سبتمبر

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

Advertisements

منوعات

المزيد

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية