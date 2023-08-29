أسعار ومواصفات سيارات بورشه كايين توربو إي هايبرد 2024 (صور)

استعرضت شركة بورشه، أسعار ومواصفات سيارات كايين توربو إي هايبريد 2024، نسخة الفيس ليفت التي يتم طرحها في الأسواق العالمية بأسعار تنافسية تستطيع من خلالها بورش الاستحواذ على مبيعات السيارات.

ونرصد في التقرير التالي قوة ومواصفات وسعر بورشه كايين توربو إي هايبرد 2024 وهي كالتالي:-

تبدأ الوصول إلى التجار في الربع الثاني من عام 2024،

يصل سعر الفئة الأولى 148,550 دولار

ويصل سعر الفئة الثانية 153,050 دولار

Advertisements

مواصفات سيارات بورشه كايين توربو إي هايبرد 2024 من الجانب

حصلت على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، ينتج قوة 591 حصانًا ويقترن بمحرك كهربائي بقوة 174 حصانًا، ويبلغ إجمالي قوة النظام 729 حصانًا، وتقول بورشه إن مجموعة نقل الحركة يمكنها دفع سيارة كايين توربو إي هايبرد إلى سرعة 96 كلم في الساعة خلال 3.5 ثانية، تبلغ سرعتها القصوى 295 كلم في الساعة.

وتحتوي سيارة كايين توربو إي هايبرد على بطارية أكبر بقدرة 25.9 كيلووات في الساعة، والتي يقوم صانع السيارات بتركيبها أسفل منطقة الشحن، تقول بورشه إن الشاحن الجديد بقدرة 11 كيلووات مع مصدر طاقة مناسب يمكن أن يقلل وقت شحن البطارية إلى أقل من 2.5 ساعة، تعمل التحسينات الأخرى على زيادة النطاق الكهربائي للبطارية، لكن صانع السيارات لم يكشف عن هذه الأرقام حتى الآن.



وتتحكم بورشه في القيادة من خلال نظام التعليق الهوائي المتكيف الذي يعد قياسيًا في سيارات الدفع الرباعي عالية الأداء، تسمح تقنية النظام المكونة من حجرتين وصمامين بتعديل الضغط والارتداد، مما يسمح لبورشه بتوسيع الفجوة بين إعدادات النظام Comfort وSport Plus، يتوفر نظام بورشه Torque Vectoring Plus بشكل قياسي مع نظام بورشه Dynamic Chassis Control وتوجيه المحور الخلفي كخيارات.

وستتميز سيارة توربو إي هايبرد بواجهتها الأمامية الفريدة، والتي تتميز بمداخل هواء أكبر، تقوم بورشه بطلاء أقواس العجلات والواجهة الخلفية السفلية بنفس لون الهيكل، تكمل ملاقط الفرامل الحمراء ومخرجي العادم المزدوج الترقيات المرئية لسيارة إي هايبرد، تحتوي على مصابيح أمامية LED قياسية بتقنية HD-Matrix Design بشكل قياسي أيضًا.



بورشه كايين توربو إي هايبرد 2024

وتتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ببطانة السقف Race-Tex، وعجلة القيادة GT Sport المُدفأة، وباب الألمنيوم وحواف لوحة العدادات، ومقاعد رياضية جلدية قابلة للتعديل في 18 وضعًا، تتوفر أيضًا مقاعد مريحة قابلة للتعديل في أربعة عشر وضعًا، وتقدم بورشه أيضًا لوحة شحن لاسلكية مكيفة بقدرة 15 واطًا، تتلقى سيارة الدفع الرباعي نفس التحسينات مثل بقية تشكيلة كايين 2024 المحدثة، بما في ذلك لوحة القيادة المحدثة التي تتميز بشاشة عرض منحنية للسائق مقاس 12.6 بوصة وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة.