متوسط أسعار السيارات الاقتصادية في مصر

يبحث الكثير من المستهلكين عن أرخص سيارات الاقتصادية التي توجد داخل سوق السيارات المستعملة، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار الموديلات الجديدة، وتجاوز سعر الفئات الاقتصادية مليون جنيه ، وذلك بعد وقف الاستيراد ويزداد يومًا بعد يوم رغبة البعض في اقتناء سيارة تيسر من عملية الانتقال.

ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري وهي كالتالي:





سيارات هيونداي فيرنا موديل 2010 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 180 ألف جنيه.



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سيارات اسبرانزا M11 موديل 2011 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 180 ألف جنيه.



سيارات اسبرانزا A516 موديل 2012 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 185 ألف جنيه.



سيارات دايو نوبيرا 2 موديل 2007 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 193 ألف جنيه.



سيارات جيلي امجراند 7 موديل 2015 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 195 ألف جنيه.



سيارات أوبل كورسا 2005 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 195 ألف جنيه.



سيارات كيا بيكانتو موديل 2007 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 199 ألف جنيه.



سيارات سوزوكي ألتو موديل 2013 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه.



سيارات رينو لوجان 2013 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه.



سيارات ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1998 يصل متوسط سعرها في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه