للمرة الثانية على التوالي زيادة أسعار سيارات جلوري 330S موديل 2022

يودع الوكيل المحلي للعمل التجارية، دفسك شهر أغسطس بارتفاع جديد في أسعار السيارات وتعد الزيادة الثانية على التوالي خلال الشهر الجاري بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض.

زيادة سعر جلوري 330S موديل 2022

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات دفسك بعد زيادات شهر أغسطس الثانية على التوالي وهي كالتالي؛-



سعر السيارة جلوري 330S كالتالي كموديلات 2022:

يصل سعر أول فئة هاي لاين مانيوال محرك 1240 سي سي بسعر 560 ألف جنيه بدلًا من 550 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.



Advertisements

يصل سعر ثاني فئة هاي لاين مانيوال 1500 سي سي بسعر 590 ألف جنيه بدلًا من 580 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.



يصل سعر ثالث فئة هاي لاين غاز 610 آلاف جنيه بدلًا من 600 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.



يصل سعر رابع فئة توب لاين مانيوال 625 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



يصل سعر خامس فئة توب لاين غاز بسعر 645 ألف جنيه بنفس السعر السابق.





ارتفاع أسعار إيجل برو موديل 2022

يصل سعر ول فئة فرش أسود مليون و١٠٠ ألف جنيه بدون تغيير.



يصل سعر ثاني فئة فرش أحمر مليون و١٠٠ ألف جنيه بدون تغيير.



أسعار سيارات ايجل 580 موديل 2022

ويصل سعر أول فئة كمفورت غير متوفرة.

ثاني فئة لاكشري غير متوفرة.



أسعار البيك أب C31 وK01S



سعر سيارات K01S بسعر 289.900 ألف بنفس السعر السابق.



سيارات C31 طارة عادية بسعر 384 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

C31 طارة باور بسعر 390 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



أسعار جلوري فان

1240 سي سي غير متوفرة.

هاي لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

توب لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

دفسك C35 غير متوفرة