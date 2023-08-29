6 نجوم لأول مرة بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

تحتضن الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء 6 نجوم من أبرز مطربي الشرق الأوسط.

نجوم للمرة الأولى بمهرجان القلعة

فعقب أن افتتحت المطربة السورية فايا يونان مهرجان القلعة بحفلها الأول يوم الجمعة الماضي

وعقب أن أحييت المطربة الكبيرة سيمون حفلا للمرة الأولى بفعاليات المهرجان أمس الاثنين.. تستعد قلعة صلاح لاستقبال 4 مطربين آخرين لإحياء حفلاتهم للمرة الأولى.



فسيحيي الفنان عز الأسطول حفلا مساء اليوم الثلاثاء 29 أغسطس.

فيما سيحيي المطرب مصطفى شوقي حفلا بمهرجان القلعة للمرة الأولى غدا الأربعاء 30 أغسطس بمشاركة المطرب أحمد جمال.

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كما سيحيي المطرب الأردني عزيز مرقة حفلا للمرة الأولى بمهرجان القلعة يوم 1 سبتمبر المقبل.

كذلك ستحيي المطربة اللبنانية عبير نعمة حفلها الأول يوم 5 سبتمبر المقبل.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.