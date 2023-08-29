تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" فى الجيزة.

ضبط إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة"، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

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ضبط إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الأستوديو، وبتفتيش مكونات الإستوديو تم العثور على (وحدة مونتاج تحتوى على "لاب توب" – برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة"– وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص"– هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية).

وبمواجهته بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.