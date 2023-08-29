ضبط إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" فى الجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة"، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.
ضبط إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الأستوديو، وبتفتيش مكونات الإستوديو تم العثور على (وحدة مونتاج تحتوى على "لاب توب" – برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة"– وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص"– هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية).
وبمواجهته بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.