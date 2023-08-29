الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 3 تجار أستروكس قبل ترويج بضاعتهم في مصر القديمة والتجمع

تاجر مخدر الاستروكس
تاجر مخدر الاستروكس

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت  كيلو جرام –كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).
 

نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة
 


كما ضبط شخص، له معلومات جنائية  بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (طبنجة –عدد من الطلقات - كمية من مخدر الإستروكس –ميزان حساس – مبلغ مالى).
 

ضبط 3 تجار لمخدر الاستروكس قبل ترويجه بضاعتهم فى مصر القديمة والتجمع
ضبط 3 تجار لمخدر الاستروكس قبل ترويجه بضاعتهم فى مصر القديمة والتجمع

 بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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