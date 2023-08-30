في ذكرى رحيله، محمد كامل ليلة خبير القانون الدستوري ورجل المناصب الرفيعة

في مثل هذا اليوم من عام 1987، رحل الدكتور محمد كامل ليلة، رئيس مجلس الشعب المصري وأستاذ القانون الدستوري داخل وخارج مصر.

ملامح من حياة محمد كامل ليلة

ولد محمد كامل ليلة في 30 يناير عام 1923، وحصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة عام 1945، ثم على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة، كما حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة السوربون بفرنسا عام 1951 ومن كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1952.

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بدأ حياته معاونًا للنيابة في مدينة الأقصر، ثم مساعدًا للنيابة في الزقازيق، ثم وكيلًا لنيابة فاقوس، وعلى الصعيد الأكاديمي تدرج في سلك هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس حتى عين أستاذًا للقانون الدستوري، وفي عام 1971 عين وكيلًا لكلية الحقوق جامعة عين شمس، وفي 27 مارس 1973 تولى منصب وزير التعليم العالي.

مناصب تولاها محمد كامل ليلة

خلال مسيرة الدكتور محمد كامل ليلة، تولى عددًا من المناصب، مثل رئاسة جامعتي بيروت العربية وعين شمس، وكان عضوا بالمجمع اللغوي، وعضو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعضو المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية، كما كان عضوا بالمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية لهيئة الإذاعة والتلفزيون وحصل على عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كما عمل مستشارا للمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.

الحياة السياسية لـ محمد كامل ليلة

كان محمد كامل ليلة عضوًا في اللجنة التأسيسية للحزب الوطني الديمقراطي، وعضو الأمانة العامة به، كما أصبح أمينًا للحزب بمحافظة الدقهلية. كما رأس مجموعة الحزب البرلمانية.

في عام 1979 انتخب عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة طلخا بالدقهلية لدورتين متتاليتين، وخلال تلك الفترة رأس لجنة التعليم والبحث العلمي واللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس، وفي 5 نوفمبر 1983 انتخب بالإجماع رئيسًا لمجلس الشعب، ليخلف الدكتور صوفي أبو طالب بالمنصب.

مؤلفات وأبحاث محمد كامل ليلة

من أهم المؤلفات والأبحاث:

النظم السياسية.

القانون الدستوري.

الرقابة على أعمال الإدارة (القضاء الإداري).

يذكر أن مجلس الشعب، هو الاسم السابق لمجلس النواب حاليا، وهو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة وفقا للدستور، إذ يتولّى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.