مجلس النواب كلمة السر في الانتخابات الرئاسية.. تزكية 20 عضوا تضمن للمرشح التقدم لحكم مصر.. الشعب الجمهوري يدفع بحازم عمر.. وعبد السند يمامة مستوف الأوراق

حالة من الترقب يشهدها الشارع السياسى المصرى، مع قرب الاستحقاق الدستورى والمتمثل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ما يعيد مجلس النواب إلى بؤرة الأحداث، إذ إن علاقة مجلس النواب بالانتخابات الرئاسية تتلخص فى أمرين، أولهما حصول المرشحين على تزكية 20 عضوا ليتمكنوا من تقديم أوراق ترشحهم للانتخابات، وهي أول خطوات الترشح، أما الأمر الثانى فيتعلق بالمرحلة الأخيرة للانتخابات وهى إعلان الفائز والذي يجب أن يؤدى اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليبدأ بعدها مباشرة مهام عمله.

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شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

وفى هذا الشأن نصت المادة 142 من الدستور على: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وأعمالا للنص الدستوري فإن فرص أغلب من أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية قائمة فى الحصول على تزكية 20 عضوا، لا سيما أن أغلبهم منتمين لأحزاب لها هيئات برلمانية فى مجلس النواب، أكثر من العدد المطلوب.

وبالنظر إلى خريطة الأحزاب السياسية فى مجلس النواب، فإن مرشحي الأحزاب قادرون على الحصول على تزكية 20 نائبا، لا سيما أن أغلب المرشحين يمتلكون أكبر من هذا العدد.

مرشح الشعب الجمهوري

حزب الشعب الجمهورى، الذى أعلن ترشيح رئيسه حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، لديه 50 مقعدا تحت قبة البرلمان، الأمر الذى يسهل مهمته فى استكمال أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

الوفد

أما حزب الوفد، والذى أعلن رسميا ترشيح ودعم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيمتلك 26 مقعدا، وهو ما يسهل على المرشح عناء الحصول على توقيعات شعبية.

بينما حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، والذى أعلن فى وقت سابق، دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسى، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لديه 23 عضوا تحت قبة البرلمان، وهو رقم أكثر من المطلوب لدعم ترشيح من ينتوى الترشح فى الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن الحزب تسخير كل ما لديه من إمكانات فى دعم ترشح الرئيس السيسى.

أما حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والذى يحوز على الأغلبية البرلمانية بواقع 316 مقعدا، لم يعلن موقفه الرسمى حتى الآن، وإن كانت تشير التوقعات إلى احتمالية إعلان دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

مرشح مستقل

أما المرشح المستقل أحمد طنطاوى، والذى بدأ تحركاته مبكرا بعقد عددا من اللقاءات مع المواطنين، فإن فرصه فى الحصول على تزكية 20 نائبا قد تكون ضعيفة، لا سيما أنه لا ينتمى لأى حزب سياسى، كما أن التكتل الذى كان عضوا فيه فى مجلس النواب بالفصل التشريعى السابق والذى كان يطلق عليه "تكتل 25/30" لم يعد له وجود فى المجلس الحالى، اللهم إلا بعض الأعضاء أمثال ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوى، وهو ما يصعب مهمته فى الحصول على تزكية النواب، ومن ثم الاعتماد على جمع توكيلات من المواطنين فى المحافظات المختلفة.

وجاء فى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، المادة 2: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

أما المرحلة الأخيرة لدور مجلس النواب، فهو استقبال الفائر فى جلسة عامة لأداء اليمين الدستورية، ليبدأ بعدها مباشرة عمله.

وتنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

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