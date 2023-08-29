الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

تخفيض عقوبة رئيس يوفنتوس الإيطالي إلى 10 أشهر

أندريا أنييلي،فيتو
أندريا أنييلي،فيتو

الدوري الايطالي، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تخفيض عقوبة إيقاف رئيس يوفنتوس السابق، أندريا أنييلي، في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين، من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف.

 

كما خفضت الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 إلى 40 ألف يورو.

وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة بكرة القدم، بسبب دوره المزعوم في قضية مناورات الأجور.


وقرر أندريا أنييلي، عدم قبول المفاوضات التي جنبت اليوفي، غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة فيروس كورونا.

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لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وجدت أن أندريا أنييلي مذنب، والحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة.

إيقاف رئيس يوفنتوس السابق

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن محكمة رياضية قررت إيقاف رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي 16 شهرا عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة، لاتهامه في قضية بشأن مخالفات مزعومة تخص مستحقات اللاعبين.

وأضاف الاتحاد الايطالي أن أنيلي، أحد المسؤولين البارزين عن مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لم يكتب له النجاح في 2021، عوقب أيضا بغرامة 60 ألف يورو (66 ألف دولار).

استقالة أندريا أنيلي

وتولى أنيلي رئاسة يوفنتوس لأكثر من عقد، لكنه أعلن استقالته في نوفمبر الماضي بعد مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.

ووافق يوفنتوس في مايو الماضي على دفع غرامة قدرها 718 ألف يورو وعدم الطعن على عقوبة خصم 10 نقاط من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعدما توصل إلى تسوية مع سلطات كرة القدم في إيطاليا.

وفي بداية أزمة كورونا، قال يوفنتوس إن 23 لاعبا وافقوا على خفض رواتبهم لمدة 4 أشهر لمساعدة النادي خلال الجائحة، لكن الادعاء قال إن اللاعبين تنازلوا عن راتب شهر واحد فقط

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