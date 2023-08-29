الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عرض فيلم FAMILY SWITCH على نتفليكس 30 نوفمبر

FAMILY SWITCH، فيتو
FAMILY SWITCH، فيتو

نتفليكس، أعلنت منصة البث الرقمي الأشهر حول العالم، عن موعد عرض فيلم الكوميديا الجديد، FAMILY SWITCH، حيث سيتوافر الفيلم للمشاهدة بتاريخ ٣٠ نوفمبر القادم، حصريا عبر منصتها.

تفاصيل فيلم FAMILY SWITCH 

فيلم FAMILY SWITCH، من بطولة الممثلة الشابة إيما مايرز، وبرادي نون، وجينيفر جارنر،  وإد هيلمز، وتدور قصته حول عائلة، تستيقظ في الصباح، وتجد أن أجسادهم تبدلت مع بعضهم البعض، في يوم هام في حياة كل منهم.

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

Advertisements

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا. 

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني. 

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من ال

تخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".

تفاصيل مسلسل نتفليكس الجديد OBLITERATED

كاثرين تيت تهاجم نتفليكس بعد إلغاء مسلسلها

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فيلم FAMILY SWITCH موعد عرض فيلم FAMILY SWITCH مشاهدة فيلم FAMILY SWITCH نتفليكس FAMILY SWITCH افلام منصة FAMILY SWITCH

مواد متعلقة

نتفليكس تحصل على حقوق عرض 12 فيلما جديدا عبر منصتها الرقمية

نتفليكس تقرر إنتاج مسلسل عن منتخب أمريكا للسيدات

الأكثر قراءة

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

حقيقة خفض الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من 1.2 مليار لـ400 مليون جنيه

موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أول رد فعل من الأهلى بعد قرار فيتوريا

زغلول صيام يكتب: وماذا تنتظر من اتحاد كرة يديره هؤلاء؟! إكرام الميت دفنه في الإسكندرية

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

المزيد

خدمات

المزيد

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

المزيد
الجريدة الرسمية