داليدا خليل تتصدر التريند بعد حديثها عن عمرو دياب

تصدرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن علاقتها بالنجم عمرو دياب، بعد انتشار صورهما في الفترة الماضية وسط العديد من الشائعات عن ارتباط الثنائي.

داليدا خليل تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب

وخلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية قالت داليدا خليل: "هذا الأمر شخصي بالنسبة لي وخاص جدا"، مشيرة إلى أنها أول مرة قابلت الهضبة كان في الساحل الشمالي.

عمرو دياب راجل جامد جدا

وتابعت داليدا خليل: "عمرو دياب راجل جامد جدا، الستات كلها بتحبه أوي وإحنا من المعجبات له في البداية".

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وأضافت داليدا خليل أنها لا ترغب في الحديث عن قصة عمرو دياب في الوقت الحالي، وتطمح في أن يتم الحديث عن مواضيع أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تصور فيلما سينمائيا في مصر في الوقت الحالي، والفيلم سيظهر للنور في أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن افتتاح الفيلم سيكون في مدينة الجونة، متمنية أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة في السينمات.

داليدا خليل وعمرو دياب

وكانت الفنانة اللبنانية داليدا خليل أثارت خلال الفترة الماضية حالة من الجدل حول علاقتها بالهضبة عمرو دياب.

وذلك بعدما شاركت صورة مع الهضبة وهو يقبلها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وعلقت قائلة: "الروح مع الأسطورة"، الأمر الذي جعل الكثيرين يطلقون شائعات وأنباء حول ارتباطهما.