الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

انخفاض مفاجئ بمؤشر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، انخفض مؤشر الدولار حيث كسر المستوى 104.00 والآن ثبت عند المستوى 103.837 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من الهبوط بحركة المؤشر والهبوط الحذر بالمؤشر العالمى للدولار الأمريكي. 

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مؤشر الدولار، فيتو 

 

مؤشر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الستة الأخرى 

انخفض مؤشر الدولار ليثبت عند المستوى 103.837 نقطة، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 57 %.

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الدولار، فيتو 

 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

(يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات) 

  1.  اليورو: 1.08 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0068 دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.13 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.73 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.092 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.26 دولار أمريكي.

 

تأثر أسواق العملات عالميا 

انخفض مؤشر الدولار قرب مستوى 103.837   نقطة، بينما ثبتت أسعار الذهب قرب المستوى 1950 دولارا للأوقية وفى اتجاه صاعد طفيف، متوازية  من صعود الدولار، وبنهاية الأسبوع، استقرت أسعار الخام الأمريكي قرب مستوى 81.20 دولار للبرميل وكذلك، استقرت عقود خام برنت قرب مستوى 85 دولارا للبرميل، حيث أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على أسعار النفط هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن أسعار مختلف العملات الرقمية تضررت وبخاصة البيتكوين والتي انخفضت لأدنى مستوى منذ 3 شهور تقريبا، وبخاصة مع التقارير التي تحدثت عن رغبة شركة SpaceX، إحدى الشركات الرائدة والتي يمتلكها إيلون ماسك، ببيع أكثر من 300 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك على الرغم من أن التقارير لم تؤكد موعد البيع، ولكنها ساهمت بكل تأكيد في الانخفاض الكبير بأسعار مختلف العملات الرقمية.

 

 

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