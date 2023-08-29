محافظ الإسماعيلية يوجه بإخلاء المنازل المتأثرة من انهيار عقار المحطة الجديدة وتشميعها

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإخلاء المنازل المجاورة لعقار المحطة الجديدة المنهار وذلك حال تأثرها بعد الفحص الهندسي لها، بالمتابعة مع مديرية الإسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء وتشميع المنازل المجاورة للمنزل المنهار.



وكان قد تعرض عقار مكون من 3 طوابق للانهيار، بشارع ثروت بمنطقة المحطة الجديدة حي أول مدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة أخر.

انتقال الأجهزة التنفيذية والأمنية

وفور وقوع الحادث، انتقل إلى محل الواقعة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة الموقف ميدانيًّا.

Advertisements

وبالتوازي مع تواجد قوات الشرطة بقيادة اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والحماية المدنية، والدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية لرفع الأنقاض.

إخطار مديرية التضامن الاجتماعي

كما تم إخطار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي للدفع بلجنة لمتابعة الحادث ميدانيًّا، ومدير عام مديرية الطرق والنقل للدفع بمجموعة عمل لمراجعة كافة المرافق بالمنطقة، وإخطار مدير عام مديرية الإسكان لعمل الفحص الهندسي للمنازل المجاورة للمنزل المنهار.

العقار صادر له قرار ترميم

ومن الجدير ذكره، أن العقار المنهار رقم ٩٥ شارع ثروت بمنطقة المحطة الجديدة حي أول مدينة الإسماعيلية، مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، كان قد صدر له قرار ترميم في شهر سبتمبر ٢٠٢٢، نتيجة وجود تآكل وشروخ ببعض جدران الدور الأرضي نتيجة الرطوبة وهبوط الأرض، وصدأ وتآكل حديد تسليح البلكونات، وتم إخلاؤه من السكان لإتمام عملية ترميمه منذ نهاية العام الماضي ٢٠٢٢، وغير مأهول بالسكان عدا أحد الورثة.

أسماء ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من، أيمن علي إسماعيل 45 سنة مقيم بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثمان لمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، حازم ركابي طه 40 سنة مقيم بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، ياسين حازم ركابي 4 سنوات مقيم بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، وجميعهم توفوا في محل الواقعة.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد سعيد عبدالمقصود 42 سنة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقله لمستشفى جامعة قناة السويس، ومصاب بجرح متهتك بفروة الرأس، جرح قطعي بالساق الأيسر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، وكدمات وسحجات بالجسم.

