إصابة 4 أشخاص 3 منهم من أسرة واحدة في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص منهم 3 من أسرة واحدة وسائق جراء حادث تصادم سيارة بمركبة توكتوك على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام مفارق سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد.

إخطار بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية يفيد بورود بلاغ عن إصابة 4 أشخاص جراء تصادم سيارة مع مركبة توكتوك علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام مفارق سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور مصعب البدراوي بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.





أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وتبين أن المصابين هم: "السيد أحمد أمين أحمد 10 سنوات مقيم بمركز أبو صوير، أمين أحمد أمين 52 عامًا مقيم بمركز أبو صوير، محمد السيد أحمد أمين 27 عامًا، مجدي يوسف عبد الباري 45 عامًا يقيم بمركز أبو صوير في الإسماعيلية وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.



رد متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

سلوكيات مؤسفة

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.

أهمية المتعلقات الشخصية

بالاضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

دعوة عامة

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث أن يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال أن وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة

موضحًا أنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.



