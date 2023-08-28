تعرف على أول قرارات مجلس جامعة سوهاج بعد تعيين النعمانى رئيسا

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الأول لمجلس الجامعة في جلسته الشهرية رقم ١٩٦ لشهر أغسطس لعام ٢٠٢٣م، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل النعماني المجلس بتقديم الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته وإصداره قرارًا بتعيينه رئيسًا للجامعة، وللدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

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وأوضح النعماني أن المجلس شهد مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بإنتظام سير العملية التعليمية، كما تضمن مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، موضحًا أن المجلس وافق علي المنح التعليمية المقترح تقديمها لأبناء سيناء لدمجهم بالمجتمع، وذلك بكليات التجارة، الألسن، الآداب، الهندسة والعلوم، بناءً على الكتاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار النعماني إلى أن المجلس وافق على اعتماد لائحة برنامج "المساحة التصويرية والجيوماتيكس" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وايضًا اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة بنظام الساعات المعتمدة، بعد إجراء التعديلات التي أوصت بها لجنة قطاع الدراسات الهندسية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق أيضًا على تقديم سلسلة من البرامج الغذائية التوعوية المجانية لطلاب كلية التربية النوعية لتعزيز الثقافة الغذائية لديهم، وتقديم برامج غذائية متخصصة لطالبات قسم الاقتصاد المنزلي لإعدادهن لسوق العمل، على أن تتم هذه البرامج داخل الكلية بصورة دورية، بالإضافة إلى الموافقة علي عقد بروتوكول تعاون بين مركز علاج الأورام وكلية التربية بالجامعة، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكلية التمريض.

والجدير بالذكر أن المجلس قد وافق على تعيين عضو هيئة تدريس بكلية الطب البشري في وظيفة أستاذ، وعدد ٣ من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الآداب والطب في وظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين ٦ أعضاء هيئة تدريس بكليات الطب، الآداب، الزراعة والعلوم في وظيفة مدرس، إلى جانب منح درجة الدكتوراه لعدد ٣ عضو هيئة تدريس بكليتي التربية، والآداب، ومنح درجة الماجستير لعدد ٢٢ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشري، الآداب، الزراعة التجارة والألسن.