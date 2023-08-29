الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

فيتوريا: موقف لاعبي الأهلي في المعسكر يتحدد بعد مباراة إثيوبيا

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

فيتوريا، كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم  عن موقف لاعبي الأهلي من المشاركة في تونس الودية من عدمه.

 

أضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر اتحاد الكرة المصري، للحديث عن تحضيرات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وتونس أنه لن يتأخر عن مصلحة النادي الأهلي وسيكون القرار الأنسب بما لا يضر مصلحة الفريقين، وسيعقد جلسة مع الجهاز الفني للفراعنة عقب مباراة أثيوبيا لدراسة من الذي سيحتاجه المنتخب من لاعبي الأهلي في اللقاء الودي أمام تونس.

وأكمل: نحن على أعتاب الدوري وفات أوان أن نحاول إدخال أي تعديلات على شكل الدوري، ولابد أن يكون هناك حلول لإنهاء مسابقة الدوري مبكرا ولا يجب أن يستمر الدوري حتى شهر سبتمبر وانا لدي وجهة نظر في هذا الأمر ولكنني سأفصح عنه في الوقت المناسب.
 

أزمة بسبب لاعبي الأهلي الدوليين

وشهدت الساعات الماضية إحتدام أزمة لاعبي الأهلي الدوليين بعد رفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، طلب مسؤولي القلعة الحمراء إعفاء لاعبي الأهلي من الانضمام لمعسكر المنتخب، في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل الذي يتخلله خوض الفراعنة مباراتين أحدهما رسمية أمام إثيوبيا والثانية ودية أمام منتخب تونس.

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وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن فيتوريا، تمسك بانضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

خطاب النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة المصري قبل يومين، يطلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بسبب إرتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر، بمدينة الطائف السعودية، وحاجته لكل لاعبيه الدوليين للمشاركة في المباراة لحسم اللقب الأفريقي.

 

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن احتدام الأزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، بشأن طلب الأخير إعفاء لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية، في حين يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر وهي مباراة تحصيل حاصل، أما المباراة الثانية فهي ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

 

رد صادم من فيتوريا على الأهلي

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه الدرجة الثالثة، أن فيتوريا طلب أربعة لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، على أن يغادر الثلاثي الشناوي ومروان عطية ومحمد هاني معسكر منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا، ويبقى محمد عبد المنعم، وهو القرار الذي قوبل بالرفض المطلق من قبل مسؤولي النادي الأهلي، لتندلع شرارة أزمة جديدة بين الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة.

 

الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين

طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل بعد ضمان التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، ويخوض المنتخب الوطني مباراة في التصفيات أمام إثيوبيا في الثامن من الشهر المقبل ويتبعها مباراة ودية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة يطلب فيه المساندة والدعم نظرًا لحاجة النادي الأهلي لكل عناصر الفريق قبل نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر المقبل.

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي أنه دائمًا ما يكون بجانب المنتخب في جميع الأوقات آخرها عندما تواجد لاعبو الأهلي رفقة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الماضية أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

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