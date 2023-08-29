الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء سريعا

الهالات السوداء،
الهالات السوداء، فيتو

الهالات السوداء مشكلة تعاني منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة، وللأسف تظهر سريعًا ويصعب علاجها وتؤثر بشكل سلبي في مظهر الوجه.

وهناك كريمات عديدة تساعد على علاج الهالات السوداء ولكن تفضل الوصفات الطبيعية لأنها أكثر فاعلية وليس لها أي آثار جانبية.

 

وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء.

المكونات:-

ملعقة عصير طماطم

2 ملعقة عصير ليمون

ملعقة ماء ورد

الطريقة:-

  • نخلط المكونات معًا في بولة صغيرة حتى يتجانسوا.
  • ثم نحضر قطنًا ونبلله بالوصفة ونضعه على منطقة الهالات السوداء ونتركه لمدة 10 دقائق.
  • أو يمكن دهان منطقة الهالات السوداء بالخليط ونتركه يجف لمدة 10 دقائق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا وبمجرد ظهور النتائج نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • وهذا القناع يمكن للبشرة بشكل عام حيث يساعد فى تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات وحماية البشرة من التجاعيد والخطوط التى قد تؤثر على نضارتها.

اتبعي روتين العناية بالبشرة حفاظا على جمالها

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء، فيتو 

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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أسباب الهالات السوداء حول العين عند الأطفال

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وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء سريعا

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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