الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء سريعا

الهالات السوداء،
الهالات السوداء، فيتو

الهالات السوداء من المشكلات التي تعاني منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة أبرزها المنبهات والسعر والأرق وكثرة الضغوط ما يؤثر في مظهر الوجه بشكل سلبي.

والهالات السوداء لا تظهر بالسلوكيات الخاطئة فقط، بل يمكن أن تظهر بسبب مشاكل عضوية بالجسم، وتحرص الفتيات على علاجها سريعًا.

 

وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تقضى على الهالات السوداء.

المكونات:-

ملعقة بن مطحون ناعم ذات نوع جيد

ملعقة شاى أخضر

كوب ماء مغلي

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ملعقة عسل نحل

ملعقة جل صبار

الطريقة:-

  • ننقع الشاى الأخضر في كوب ماء مغلي ونغطيه حتى يبرد، ثم نقلبه وتصفيه جيدا.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع فيها البن، ونصب عليه ماء الشاى الأخضر المصفى، ونقلب جيدا
  • ثم نضيف له العسل ونقلب جيدا.
  • ثم نصفى الخليط جيدا، حيث نضع قطن فى المصفاة للحصول على سائل خالى من أى شوائب.
  • ثم ناخذ السائل الناتج ونضيف له ملعقة جل صبار ونقلب جيدا حتى يذوب الجل تماما فى السائل.
  • ثم نحضر قطن وننقعه فى الخليط وتضغط عليه ثم نضعه على منطقة أسفل العينين ونتركه لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها.
  • نكرر الوصفة بإستمرار للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية تقضى على الهالات السوداء، فيتو

اعتنى ببشرتك حفاظًا على جمالها وشبابها

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

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- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

 

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