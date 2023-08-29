الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لحظة انفعال هشام عباس أثناء اللقاءات الإعلامية في حفل مهرجان القلعة (فيديو)

هشام عباس، فيتو
هشام عباس، فيتو

أحيا المطرب الكبير هشام عباس الليلة الرابعة من ليالي وحفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورتها الـ31.. وقبل صعوده على خشبة محكي القلعة أجرى هشام عباس لقاءات إعلامية والتي شهدت لحظة انفعال كبيرة وتحدث بضرورة ابتعاد المايكات عن وجهه وابتعاد كاميرات التصوير.

حفل هشام عباس في القلعة

وبنخبة من أعماله المتنوعة قدم  هشام عباس  حفل استثنائي بمحكي القلعة  ليسجل الذكريات وتغنى  بـ متبطليش، السهر والانبساط، وأنا وأنا، قول عليَّ مجنون، شوفي، عيني، ميدلي ليالي الشوق - فين وفين - سامع قلبي، زمان وأنا صغير، جوه عيوني، يا حلولو، كام مرة، طول ما أنت بخير، ميدلي ساعة لقلبك - زي الأول - أحلى ما فيكي، يا ليلة، ناري نارين وفينه.

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مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

 

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلًّا من: الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق - ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

 

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.

 

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