وزير الأوقاف يصدر حركة تكليف بمديرية أوقاف الإسماعيلية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل أحمد بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الإسماعيلية.



أسماء الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر بالمكافأة

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثانية من الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر بنظام المكافأة من خطباء المكافأة المعتمدين من مديريات (الشرقية – مرسى مطروح - كفر الشيخ - أسيوط- شمال سيناء) من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين في المحافظات الأخرى.

Advertisements



م الاسم المديرية

1. محمد شحاتة إبراهيم السيد الشرقية

2. هاني جمال أنور إمام الشرقية

3. أحمد علي محمد عبد العال الشرقية

4. محمد سالم الشحات متولي الشرقية

5. أحمد محمد محمد محمد حسين الشرقية

6. صلاح محمد إبراهيم بنداري الشرقية

7. صالح جمال صالح عبد الحق الشرقية

8. حاتم إبراهيم فتحي محمود الشرقية

9. أحمد جمال أنور إمام الشرقية

10. نعيم عبد الفتاح حسين محمد نعيم الشرقية

11. محمود علوان السيد السيد جابر الشرقية

12. محمد أحمد إبراهيم إبراهيم الشرقية

13. محمود محمد النبية درويش الشرقية

14. محمد السيد محمد عبد العال مصطفى الشرقية

15. مهدي محمد مهدي مهدي الشرقية

16. أبو بكر عبد الرحيم البرعي عبد الله الشرقية

17. عبد الله محمد يحيى محمد علي الشرقية

18. خطيب محمد محمد إبراهيم الشرقية

19. محمد أبو حسين محمد محمد الشرقية

20. صبري محمد عبد الكريم محمد الزغلي الشرقية

21. يحيى محمد علي السيد الشرقية

22. إسماعيل السيد أحمد محمد علي الشرقية

23. عبد الحميد محمد السيد حجي الشرقية

24. إبراهيم منصور صابر إبراهيم الشرقية

25. أحمد محمد عطية يوسف الشرقية

26. صلاح عبد الحميد محمد إبراهيم الشرقية

27. إبراهيم علي السيد علي عيسى الشرقية

28. محمد أبو بكر السيد شويخ الشرقية

29. محمد صدقى محمد الأنور محمد الشرقية

30. مدحت محمد موسى عطية الشرقية

31. عمرو محمد بيومي محمد الشرقية

32. أحمد محمد محمد أحمد عبد المجيد الشرقية

33. عبد المغني عبد الفتاح محمد سلامة علي الشرقية

34. إسماعيل محمود محمد أحمد الشرقية

35. عبد السلام علي سليمان حسن الشرقية

36. أحمد محمد الشوادفي عباس الشرقية

37. علي عبد الله محمد غويل الشرقية

38. محمود علي عبد السلام علي الشرقية

39. صالح رضا محمد عبد الحميد مطروح

40. مصطفى عبد المتعال عبد العال مطروح

41. عبد الحميد بريك سعد عبد الرحمن مطروح

42. محمد رجب عبد الغني عبد العزيز مطروح

43. علاء سعد محمود محمد كفر الشيخ

44. عزت أحمد عبد الهادي مسلم كفر الشيخ

45. بلال رأفت حمدين السيد خاطر كفر الشيخ

46. هاني حمد عدلان حمد جنيدي كفر الشيخ

47. محمد مسعد أحمد عبد الرحمن أبو حشاد كفر الشيخ

48. رضا حمودة محمد عاشور كفر الشيخ

49. حسن سعد حسن رداد كفر الشيخ

50. طه صابر محمد محمود كفر الشيخ

51. محمد أحمد عبد الله أحمد خلف كفر الشيخ

52. محمود محمد أبو السعود عامر كفر الشيخ

53. محمد سمير محمد عبد السميع قاسم كفر الشيخ