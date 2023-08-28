أخبار مصر اليوم.. الري: انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة دون تغير في الموقف الإثيوبي.. والتموين: نسعى لاستيراد اللحوم من الهند

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

فيتو تكشف في عددها الجديد، ورطة وزارة النقل في أسعار اشتراكات المترو والقطارات

تكشف فيتو في عددها الجديد عن ورطة جديدة لوزارة النقل في أزمة أسعار اشتراكات المترو والقطارات قبل بدء العام الدراسى الجديد، واتجاه لتحميل وزارتي التعليم والتعليم العالى فرق الدعم.

- مفاجأة تهدد مساعى الحكومة لتطبيق الدورة الزراعية وزيادة إنتاج القمح.

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- مهمة أكتوبر الصعبة.. البرلمان يسابق الزمن لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

- مطلقات يكشفن كواليس الحياة داخل مراكز الاستضافة.

- حكاية موليكا وسوزا فى الأهلى وسر قرار الخطيب الحاسم.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 29-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

الري: انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة دون تغير في الموقف الإثيوبي

انتهت مساء اليوم الإثنين فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة أيام ٢٧ و٢٨ أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدًا في هذا السياق على أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائى والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.

نشاط الرئيس اليوم، السيسي يستقبل رئيس بريتيش بيتروليوم ويتابع أنشطة صندوق تكريم الشهداء والمصابين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "برنارد لوني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

وأكد الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

البنية التحتية

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة BP عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكدًا محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي امتدت على مدار 60 عامًا. وأشاد "برنارد لوني" بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي.

وعرض رئيس شركة BP كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحًا أنها تبلغ 3.5 مليار دولار. كما نوه إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة في مصر، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاضطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية، من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعات البريطانية.

صندوق تكريم الشهداء والمصابين

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، وذلك بعد غلق موقع تنسيق الجامعات باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023.

وأغلق موقع تنسيق الجامعات، منذ قليل، استقبال طلبات طلاب المرحلة الأولى والثانية للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023، خلال 48 ساعة.

الهدف من تقليل الاغتراب

الهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه".

مدة تقليل الاغتراب

وليست هناك فرصة ثانية، بعد غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب

"التموين": نسعى لاستيراد اللحوم من الهند، وهذه أسعارها بالمجمعات بعد الزيادة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد زيادة أسعارها 25 جنيها، لتكون 220 بدلا من 195 جنيها.

استيراد اللحوم من جيبوتي

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه بعد الأزمة السودانية لتغطية قل الإنتاج، وبدأت الوزارة في استيراد اللحوم من جيبوتي، حيث تصل اللحوم الحية محملة على مراكب ويتم حجرها في محجر سفاجا مع استمرار استيراد اللحوم السودانية.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأكد أنه يتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها، لافتا إلى أنه يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل وتطرح بسعر 160 جنيها للكيلو.

وأضاف وزير التموين، أنه الوزارة تسعى إلى الاستيراد من الهند لتوفير أكبر قدر من اللحوم.

وأكدت وزير التموين أن هناك انخفاضا في أسعار العلف، مما أدى الى تراجع أسعار الدواجن لافتا إلى المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات للتأكد من توافر الأعلاف.

توريد الذرة الصفراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن فترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر و/أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023 السداد AT Sight.

وأكدت الهيئة أنه تقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت، على أن تكون باقي الشروط طبقًا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها بالعاصمه الإدارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.

صرف المقررات التموينية

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر أغسطس لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

ضخ السلع التموينية

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ كافة السلع الخاصة بالبطاقات التموينية، وذلك من خلال مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية).