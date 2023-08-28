الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الري: انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة دون تغير في الموقف الإثيوبي

وزير الري وفريق التفاوض
وزير الري وفريق التفاوض المصري، فيتو

انتهت مساء اليوم الإثنين فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة أيام ٢٧ و٢٨ أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدًا في هذا السياق على أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائى والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.

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مفاوضات سد النهضة مصر والسودان اثيوبيا تشغيل سد النهضة ملء وتشغيل سد النهضة

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