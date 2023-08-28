فيتو تكشف في عددها الجديد، ورطة وزارة النقل في أسعار اشتراكات المترو والقطارات

تكشف فيتو في عددها الجديد عن ورطة جديدة لوزارة النقل في أزمة أسعار اشتراكات المترو والقطارات قبل بدء العام الدراسى الجديد، واتجاه لتحميل وزارتي التعليم والتعليم العالى فرق الدعم.

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