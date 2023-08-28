الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، ورطة وزارة النقل في أسعار اشتراكات المترو والقطارات

العدد الجديد من فيتو،
العدد الجديد من فيتو، فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن ورطة جديدة لوزارة النقل في أزمة أسعار اشتراكات المترو والقطارات قبل بدء العام الدراسى الجديد، واتجاه لتحميل وزارتي التعليم والتعليم العالى فرق الدعم.

 

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فيتو وزراة النقل أسعار اشتراكات المترو والقطارات العام الدراسي الجديد وزارتي التعليم والتعليم العالى عصام كامل

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