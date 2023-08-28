"التموين": نسعى لاستيراد اللحوم من الهند، وهذه أسعارها بالمجمعات بعد الزيادة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد زيادة أسعارها 25 جنيها، لتكون 220 بدلا من 195 جنيها.

استيراد اللحوم من جيبوتي

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه بعد الأزمة السودانية لتغطية قل الإنتاج، وبدأت الوزارة في استيراد اللحوم من جيبوتي، حيث تصل اللحوم الحية محملة على مراكب ويتم حجرها في محجر سفاجا مع استمرار استيراد اللحوم السودانية.

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أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأكد أنه يتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها، لافتا إلى أنه يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل وتطرح بسعر 160 جنيها للكيلو.

وأضاف وزير التموين، أنه الوزارة تسعى إلى الاستيراد من الهند لتوفير أكبر قدر من اللحوم.

وأكدت وزير التموين أن هناك انخفاضا في أسعار العلف، مما أدى الى تراجع أسعار الدواجن لافتا إلى المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات للتأكد من توافر الأعلاف.

توريد الذرة الصفراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن فترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر و/أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023 السداد AT Sight.

وأكدت الهيئة أنه تقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت، على أن تكون باقي الشروط طبقًا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها بالعاصمه الإدارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.

صرف المقررات التموينية

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر أغسطس لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

ضخ السلع التموينية

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ كافة السلع الخاصة بالبطاقات التموينية، وذلك من خلال مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية).