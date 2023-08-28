حفل استثنائي لـ هشام عباس بمحكى القلعة، والمطرب: عايز مهرجان كل شهر (فيديو)

استمتعت حشود جماهيرية ضخمة من ضيوف مسرح المحكى بمجموعة من ذهبيات التسعينيات تجملت بها فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفل هشام عباس فى القلعة

وبنخبة من أعماله المتنوعة قدم المطرب الكبير هشام عباس حفل إستثنائي بمحكى القلعة ليسجل الذكريات وتغنى بـ متبطليش، السهر والانبساط، وانا وانا، قول عليا مجنون، شوفى، عيني، ميدلي ليالى الشوق -فين وفين - سامع قلبي، زمان وانا صغير، جوه عيونى، يا حالولو، كام مرة، طول ما انت بخير، ميدلى ساعة لقلبك - زي الأول - أحلي ما فيكي، يا ليلة، نارى نارين وفينه.

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حفل سيمون فى القلعة

وكانت الفنانة سيمون قدمت حفلها التى تشارك فى الفعاليات لأول مرة واستعادت مشاعر الطفولة والشباب لجيل ما قبل عام 2000 والتمعت بباقة من أعمالها الخاصة كان منها “تانى تانى، قاعدين ساكتين كده ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، فيه حاجة كدة، اه لو تعرف، طنش تعش، الدنيا تروق، تاكسى، خاف منى، بتكلم جد، مبقاش عندى خلق، اسهر بقى لوحدك، مش نظرة وابتسامة، حلوة يا مصر، ميرسى وغيرها”، كما استضافت المغنى والموسيقار عاصم فوزى الذى وجه لها التحية لهذه الدعوة.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

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ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.