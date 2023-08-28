أخبار الرياضة اليوم.. أزمات الزمالك مستمرة.. والأهلي ينهي مرانه الأول بالنمسا.. ووقفة احتجاجية ضد البناني

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” والتي كان أبرزها:

عماد البناني، رد الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، علي تنظيم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، وقفة احتجاجية داخل مقر النادي ضده، معلنين رفضهم توليه إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.



وأكد البناني خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: اللجنة مستمرة في أداء عملها حتى تسليم نادي الزمالك لمجلس منتخب.

Advertisements

وأضاف:"أي حد يتظاهر ضدي أو مش عايزني وهيحاول منعي من دخول النادي بقوله أهلا وسهلا أنا جاي بتكليف محدد ولفترة محددة لحين عقد الانتخابات وبعدها سأرحل".

اقتحم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك مقر المبنى الإداري للنادي اعتراضا علي تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية التي كلفت بإدارة نادي الزمالك لحين تنظيم إنتخابات.

وكانت جماهير الزمالك بدأت وقفة احتجاجية ضد عماد البناني أمام المبنى الإداري، مطالبين برحيله عن المنصب، بداعي انتمائه للنادي الأهلي، قبل أن يقتحم عدد منهم مقر المبنى الإداري ويرددون الهتافات المطالبة برحيل رئيس لجنة الزمالك الثلاثية.

أصدر اللواء حسن موسى بيانا رسميا منذ قليل، وذلك بعد ما قررت وزارة الشباب والرياضة توجيه الشكر له، وتعيين الدكتور عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية.

ونشر حسن موسى بيانا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاء كالتالي:"

فجأة وبدون أي مقدمات، فوجئت بالأمس بصدور قرار إعفائي من المهمة التي تم تكليفي بها منذ أسبوع تقريبا، وهي المدير التنفيذي لنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية التي تشكلت من قبل الجهة الإدارية لتسير أمور نادي الزمالك خلال هذه الفترة، ويشهد الله أنني لم أبخل على نادينا بأي جهد خلال هذه الفترة، حيث إنني كنت أقضي في النادي يوميا ما لا يقل عن 16 ساعة متواصلة للنجاح في المهمة المكلف بها، ولكن يبدو أن هذا العمل المتواصل من أجل مصلحة النادي لم يعجب البعض، خاصة في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة التي تم حل جزء كبير منها خلال هذه الفترة القصيرة.

يخوض النادي الأهلي مرانه الأول بمعسكر النمسا استعدادا لبداية الموسم الجديد، والذي سيبدأ بمباراة نهائي السوبر الأفريقي التي سيواجه فيها المارد الأحمر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري منتصف الشهر المقبل.

وبدأ لاعبو النادي الأهلي المران في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك بثا مباشرا للفريق أثناء خوض المران بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثالثة) يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن جلسته اليوم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبوسريع مدير النشاط الرياضي كانت مثمرة للغاية.

وأوضح مدير الكرة أن اللجنة قامت بتوفير الموارد المالية لتنظيم معسكر الفريق الداخلي المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم 16 سبتمبر المقبل، موعدا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

وأضاف مدير الكرة أن بعثة الفريق الأبيض ستسافر إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل جيبوتي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.