الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

عماد البناني، فيتو
عماد البناني، فيتو

عماد البناني، رد الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، علي تنظيم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي  الزمالك، وقفة احتجاجية داخل مقر النادي ضده، معلنين رفضهم توليه إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.


تسليم الزمالك لمجلس منتخب

وأكد البناني خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: اللجنة مستمرة في أداء عملها حتى تسليم نادي الزمالك لمجلس منتخب.


رد قوي من عماد البناني علي المظاهرات الرافضة له

وأضاف:"أي حد يتظاهر ضدي أو مش عايزني وهيحاول منعي من دخول النادي بقوله أهلا وسهلا أنا جاي بتكليف محدد ولفترة محددة لحين عقد الانتخابات وبعدها سأرحل".

Advertisements


موعد انتخابات نادي الزمالك

ولفت إلى أن "20  أكتوبر موعد إجراء انتخابات نادي الزمالك، ونعمل لمصلحة نادي الزمالك وسنقوم بتنقية الجمعية العمومية للنادي".


اجتماع البناني مع مدرب الزمالك

وتابع:"سيكون هناك اجتماع غدا مع المدير الفني لنادي الزمالك غدا،  وسنبحث عقد أحمد مصطفى زيزو".

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

أعضاء الزمالك لرئيس اللجنة الثلاثية: "يا بناني قول الحق أنت أهلاوي ولا لا" (فيديو)


 

موقف أعضاء نادي الزمالك

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي  الزمالك اقتحموا مقر المبنى الإداري للنادي اعتراضا علي تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية التي كلفت بإدارة نادي الزمالك لحين تنظيم إنتخابات.

وكانت جماهير الزمالك بدأت وقفة احتجاجية ضد عماد البناني أمام المبنى الإداري، مطالبين برحيله عن المنصب، بداعي انتمائه للنادي الأهلي، قبل أن يقتحم عدد منهم مقر المبنى الإداري ويرددون الهتافات المطالبة برحيل رئيس لجنة الزمالك الثلاثية.

وواصل أعضاء نادي الزمالك الهتاف ضد عماد البناني داخل المقر الإداري مطالبين برحيله عن المنصب، ويأتي  رفضهم لتوليه مهمة إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.

وردد أعضاء نادي الزمالك خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري في نادي الزمالك هتافات: "يا بناني قول الحق إنت أهلاوي ولا لا"، كما أطلقوا الهتافات المطالبة برحيله.

 

وأطلق أعضاء الزمالك الهتافات المطالبة برحيل عماد البناني عن نادي الزمالك.

 

بيان اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك 
 

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيس اللجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي

وقالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم 1 من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:  


الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات  يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

 

انتخابات نادي الزمالك 
 

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عماد البناني الدكتور عماد البناني نادي الزمالك الزمالك أعضاء نادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك

مواد متعلقة

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

أعضاء الزمالك لرئيس اللجنة الثلاثية: "يا بناني قول الحق أنت أهلاوي ولا لا" (فيديو)

وقفة احتجاجية في الزمالك ضد عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية (فيديو وصور)

الزمالك يعلن الانتهاء من ترتيبات السفر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار

الأكثر قراءة

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

التموين: انتهاء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال أغسطس

أعضاء الزمالك لرئيس اللجنة الثلاثية: "يا بناني قول الحق أنت أهلاوي ولا لا" (فيديو)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

زاهي حواس يوجه رسالة عاجلة لوزير الآثار: آثارنا بتتسرق (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

المزيد
الجريدة الرسمية