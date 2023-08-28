أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

عماد البناني، رد الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، علي تنظيم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، وقفة احتجاجية داخل مقر النادي ضده، معلنين رفضهم توليه إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.



تسليم الزمالك لمجلس منتخب

وأكد البناني خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: اللجنة مستمرة في أداء عملها حتى تسليم نادي الزمالك لمجلس منتخب.



رد قوي من عماد البناني علي المظاهرات الرافضة له

وأضاف:"أي حد يتظاهر ضدي أو مش عايزني وهيحاول منعي من دخول النادي بقوله أهلا وسهلا أنا جاي بتكليف محدد ولفترة محددة لحين عقد الانتخابات وبعدها سأرحل".

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موعد انتخابات نادي الزمالك

ولفت إلى أن "20 أكتوبر موعد إجراء انتخابات نادي الزمالك، ونعمل لمصلحة نادي الزمالك وسنقوم بتنقية الجمعية العمومية للنادي".



اجتماع البناني مع مدرب الزمالك

وتابع:"سيكون هناك اجتماع غدا مع المدير الفني لنادي الزمالك غدا، وسنبحث عقد أحمد مصطفى زيزو".





موقف أعضاء نادي الزمالك

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك اقتحموا مقر المبنى الإداري للنادي اعتراضا علي تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية التي كلفت بإدارة نادي الزمالك لحين تنظيم إنتخابات.

وكانت جماهير الزمالك بدأت وقفة احتجاجية ضد عماد البناني أمام المبنى الإداري، مطالبين برحيله عن المنصب، بداعي انتمائه للنادي الأهلي، قبل أن يقتحم عدد منهم مقر المبنى الإداري ويرددون الهتافات المطالبة برحيل رئيس لجنة الزمالك الثلاثية.

وواصل أعضاء نادي الزمالك الهتاف ضد عماد البناني داخل المقر الإداري مطالبين برحيله عن المنصب، ويأتي رفضهم لتوليه مهمة إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.

وردد أعضاء نادي الزمالك خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري في نادي الزمالك هتافات: "يا بناني قول الحق إنت أهلاوي ولا لا"، كما أطلقوا الهتافات المطالبة برحيله.

وأطلق أعضاء الزمالك الهتافات المطالبة برحيل عماد البناني عن نادي الزمالك.

بيان اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك



وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيس اللجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي

وقالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم 1 من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:



الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

انتخابات نادي الزمالك



وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.