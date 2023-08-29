محافظة الجيزة عن قرار إحالة رئيس مدينة العياط إلى المعاش: مزور

أكدت محافظة الجيزة أن المهندس محمود عبد الحليم ما زال يزاول مهام عمله كرئيس لمدينة مركز ومدينة العياط، نافية ما تم تداوله من أنباء عن إحالته للمعاش وتعيين محمد أحمد أبو الحسن كرئيس لمدينة العياط خلفًا له.

وأكدت المحافظة أنه ليس لها صلة بهذا القرار المتداول، مناشدة تحري الدقة عند تناول الأخبار الخاصة بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصادر هذه القرار وكشف هويته.

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القرار المزور

المهندس محمود عبد الحليم رئيس مدينة العياط

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة

وعلى جانب آخر وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائري والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء من القطاعات الجاري العمل بها وحل أي عقبات قد تواجههم في ذلك الشأن.

افتتاح المتحف المصري الكبير

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للأعمال والتي أوضح خلالها بأن الأعمال تأتي في إطار الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير والتي تشمل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والهادفة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمتحف وتحسين الصورة البصرية للمحاور والطرق المؤدية إليه لتحقيق المظهر الحضاري الذي يليق بمكانة الحضارة المصرية حول العالم.

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها وأنه يتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال.

مشروعات التطوير لمحيط المتحف المصري الكبير

وأضاف راشد أنه يجري الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية والتي تتضمن توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مروري والتي تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

جولة محافظ الجيزة لأعمال تطوير ترعة المريوطية

وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.

وتفقد المحافظ نسب التغطية والأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الشيشيني بطريق المريوطية موجهًا بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها.

وشدد راشد على متابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات وفقًا للعقود المبرمة.

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