الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

إقبال وزحام في ختام مولد ماري جرجس بميت دمسيس بالدقهلية (فيديو وصور)

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات بميت دمسيس في ماري جرجس، فيتو

تشهد قرية ميت دمسيس بمحافظة الدقهلية، اليوم، ختام احتفالات مولد ماري جرجس على دقات الطبول والزفة والهتافات باسم البطل.

جانب من الاحتفالات بميت دمسيس في ماري جرجس، فيتو

وتشهد القرية وخاصة الدير إقبالا وزحاما في ختام مولد ماري جرجس بميت دمسيس بالدقهلية.

جانب من الاحتفالات بميت دمسيس في ماري جرجس، فيتو

حيث يحتفل آلاف الأقباط والمسلمين بمولد مار جرجس في الدير الذي يحمل اسمه بمنطقة ميت دمسيس بمحافظة الدقهلية.

جانب من الاحتفالات بميت دمسيس في ماري جرجس، فيتو

ويحتوي الدير على جزء من رفات القديس وهو "الذراع" ويحرص المسلمين والأقباط على زيارته سنويًّا، إلا أنه بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تم إلغاء الاحتفالات إلا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سمحت بالزيارات.

 

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إقبال على احتفالات مار جرجس بميت دمسيس، فيتو 

وأجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا تحت عنوان "إقبال وزحام في ختام مولد ماري جرجس بميت دمسيس في الدقهلية".

إقبال على احتفالات مار جرجس بميت دمسيس، فيتو 

ويعد مار جرجس من أشهر القديسين المسيحيين ويطلق عليه البطل الروماني وأمير الشهداء.

إقبال علي احتفالات مارجرجس بميت دمسيس، فيتو 

ويقع هذا الدير بقرية ميت دمسيس مركز أجا، دقهلية، مصر،  بالقرب من مدينة زفتى وتبعد منها حوالي 14 كم، على طريق القاهرة - المنصورة، على بُعد حوالي 94 كم. ويبعد الدير عن الطريق السريع بحوالي 7 كم، إما عن طريق قرية أبو زيد أو عن طريق قرية الكرامة.

إقبال على احتفالات مار جرجس بميت دمسيس، فيتو 

ويقام المولد في الفترة من 22 حتى 29 أغسطس من كل عام.

ويعد مار جرجس من أشهر القديسين المسيحيين ويطلق عليه البطل الروماني وأمير الشهداء.

 

- يقام المولد في دير مار جرجس في "ميت دمسيس" بمحافظة الدقهلية.

- يعتبر دير مار جرجس بميت دمسيس من إحدى الأديرة والكنائس الأثرية.

- يوجد في الدير كما يقال "ذراع مار جرجس" التي قام بسرقتها مصري كان يعيش في اللد بفلسطين.

إقبال على احتفالات مار جرجس بميت دمسيس، فيتو 

- الاحتفال بالمولد يبدأ في الصباح بقداسات يومية وفي المساء بصلوات عشية.

- يستقبل الدير آلاف الزوار من المسلمين والأقباط.

جانب من الاحتفالات بميت دمسيس في ماري جرجس، فيتو

- يتولى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الإشراف على الدير ويتولى منصب النائب البابوي له.

- بسبب تفشي فيروس كورونا تقرر إلغاء الاحتفالات بالمولد والاكتفاء بفتح الدير للزيارة مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية.

- مواعيد الزيارة يوميًّا من الساعة 6 صباحًا وحتى 10 مساء.

إقبال على احتفالات مار جرجس بميت دمسيس، فيتو 

يقام المولد في دير مارجرجس في "ميت دمسيس" بمحافظة الدقهلية، يعتبر دير مار جرجس بميت دمسيس من إحدى الأديرة والكنائس الأثرية ويوجد في الدير كما يقال "ذراع مار جرجس" التي قام بسرقتها مصري كان يعيش في اللد بفلسطين.

إقبال على احتفالات مارجرجس بميت دمسيس، فيتو 

تاريخ دير مار جرجس

ويعتبر دير مار جرجس بميت دمسيس من أحد الأديرة والكنائس الأثرية وجد في الدير، كما يقال "ذراع مار جرجس" التي قام بسرقتها مصري كان يعيش في اللد بفلسطين.

إقبال على احتفالات مار جرجس بميت دمسيس، فيتو 

ويوجد الدير في مدينة اسمهــا الأصلي "منية دمسيس" وهي من القرى القديمة ورد ذكرها في قوانين ابن مماتي، وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الشرقية، ثم حرّف اسمها من منية إلى ميــــت ووردت باسمها الحالي في سنة 1228 هجريًا وفي سنة 1259 هجريًا فصل من ميــت دمسيس جزء من ناحية أخرى باسم كفر أبوجرج وكان مستقلًا بذاته في حين أنه جزء من سكن ميت دمسيس، وعند فك زمام مديرية الدقهلية سنة 1903، ضم زمام هذا الكفر إلى ميت دمسيس وصار ناحية باسم ميت دمسيس وكفر أبوجرج.

إقبال على احتفالات مارجرجس بميت دمسيس، فيتو 

والدير يضم كنيسة مارجرجس، ولا يزال في مكان بالكنيسة ولأهمية هذه الكنيسة كتب عنها علماء وباحثون من المهتمين بالكنائس والأديرة الأثرية وتكلم الأنبا يوحنا النقيوسي في القرن السابع الميلادي، ما يؤكد أن الكنيسة موجودة قبل القرن السابع، وهذا يثبت أن الدير قديم وأثري، وفي كتاب "المسيحية في مصر قديمًا وحديثًا" للمستشرق Anto Rahenedos المطبوع سنة 1965 للمشرق - الذي زار ميت دمسيس سنة 1963 ويذكر عن هذه الكنيسة وجود رفات القديس مارجرجس بميت دمسيس.

آلاف الأقباط والمسلمين يحتفلون بمولد مار جرجس في ميت دمسيس بالدقهلية (فيديو وصور)

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