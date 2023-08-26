ضبط 4.5 طن لحوم مستوردة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة (صور)

قامت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد مدير المديرية بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين بعدد من الحملات على الأسواق على عدد من الأحياء بالمحافظة وكانت المحصلة خلال الفترة من السبت الموافق 19/8/2023 وحتى الخميس الموافق 24/8/2023 تم ضبط 4660 كيلو مضبوطات منها 110 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و4550 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير عدد 7 محاضر للمخالفين جميعها عرض على النيابة وبيان الأماكن كتالي:

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_حي العجوزة 33 كيلو لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية

_ الطالبية 1450 كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة

_ حي بولاق الدكرور 750 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات غير صالحة

_ حي إمبابة 1250 كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة

_ مركز كرداسة 78 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر بالإضافة إلى 1000 كيلو مقطعات لحوم غير صالحة.

ضبط ٤٣٢ شيكارة دقيق

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها ٤٣٢ شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو من مخابز سياحية بالصف بإجمالي ٢٠ طن دقيق بلدي مدعم، وتم التحفظ بمطحن الصف لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف مدعم، وجار المتابعة لقرار النيابة المختصة.



تجميع سلع تموينية وإعادة تدويرها

وكانت قد ضبطت الحملة أيضا مخزن تجميع سلع تموينية فى منطقة القبابات لإعادة تدويرها وبيعها فى السوق السوداء لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ على الكميات بمخزن جملة أطفيح جارى تسليم الكميات لتعليتها على مخزن الجملة لحين صدور قرار النيابة المختصة وجار تحرير محضر جنح أطفيح لمزاولة نشاط بدون ترخيص وتجميع سلع تموينية واعادة تدويرها بكميات قدرها 535 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي عدد 6184 زجاجة زيت تموينى مدعم 800 ملي و30 باكيتة سكر تموينى مدعم × 20 كيلو للباكيته الواحدة 24 باكيته سكر تموينى مدعم × 10 كيلو لكل باكيته.



ضبط ٤ أطنان لحوم ومصنعات لحوم

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

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