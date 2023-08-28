الشرطة الأمريكية تطارد مسلحا خطيرا داخل حرم جامعة نورث كارولينا (فيديو)

تطارد الشرطة الأمريكية عنصرا مسلحا فى جامعة نورث كارولينا تشابل هيل، بعد ورود بلاغ من إدارة الجامعة للسلطات الأمنية.

مطاردة مسلح داخل جامعة نورث كارولينا

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تواجه الشرطة شخصا مسلحا وخطيرا في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، داخل الحرم الجامعي أو بالقرب منه، بعد بلاغ من إدارة الجامعة بالواقعة

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ورفض متحدث باسم الجامعة التعليق أكثر على الحادث، لشبكة "سي إن إن"، لم يتم الرد على المكالمات إلى بلدة تشابل هيل على الفور.

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أحد الشهود في الحرم الجامعي قال، إنهم محاصرون حاليًا في مبناهم ويرون ضباطًا مسلحين يفتشون الحرم الجامعي.

🚨🚨🚨 There are reports of an “armed and dangerous person” on the University of North Carolina campus with shots fired.



Everyone stay safe if you’re in the area! pic.twitter.com/4c27b7C2o9 — PoliticsVerse 🇺🇸 (@PoliticsVerse_) August 28, 2023

ونصحت شرطة الجامعة، جميع الطلاب بالدخول فورًا وإغلاق النوافذ والأبواب والانتظار حتى إشعار آخر، وفقًا لما ورد في رسالة بالبريد الإلكتروني.

تكرار حوادث إطلاق النار فى أمريكا

وتتوالى حوادث إطلاق النار في أمريكا، على نحو شبه منتظم، فلا تكاد تمر أشهر دون وقوع حادث مأساوي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حين ينقسم الأمريكيون بشدة حيال الطريقة الأنسب لمكافحة عنف الأسلحة.

يقول الكاتب الأمريكي المختص في الشؤون السياسية، أوجين روبنسون، إن هذا العنف قابلٌ للحل عبر طريقة واحدة فقط، وهي تضييق الخناق على "أدوات القتل".

وجزم الكاتب في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، "هناك طريقة واحدة فقط لتفادي حوادث إطلاق النار الفردية والجماعية أو الانتحار وهو إبقاء قطع السلاح القاتلة بعيدًا عن أيدي الأشخاص الذين قد يستخدمونها بغرض تصفية الآخرين".

والحادث الأخير هو الأكثر دموية منذ هجوم يوفالدي في ولاية تكساس، في مايو 2022، عندما قام شاب في الثامنة عشرة من عمره بمهاجمة مدرسة، فأطلق النار موديا بحياة 19 طفلًا واثنين من البالغين، مستخدمًا في ذلك سلاحًا شبيهًا ببندقية هجومية من طراز "آر 15".

ثمة دوافع عدة تدفع بعض الأشخاص لأن يضعوا اليد على الزناد ويطلقوا النار، بحسب الكاتب، ومن أبرزها الإصابة بأمراض نفسية وعقلية، إذ ليس ثمة شخص سعيد ومتزن في حياته قد يفكر في أن يؤذي الناس بطريقة دموية وعشوائية.

حمل السلاح فى أمريكا يعود لإجرام وقناعات عنصرية

وفي بعض الأحيان، قد يكون الهجوم المسلح نابعا من قناعات عنصرية، كما حصل في بوفالو بولاية نيويورك، العام الماضي، وفي بعض الأحيان قد يكون الهجوم من غير دوافع واضحة أيضًا.

وفي جميع الحالات، استطاع المهاجمون أن يحصلوا على أسلحة هجومية حتى ينفذوا خططهم القاتلة، على نحو قانوني، ودون عقبات كثيرة.

وبحسب هيئة البحوث المختصة في شؤون الأسلحة "Small Arms Survey"، فإن الولايات المتحدة توجد فيها 393 مليون قطعة سلاح، وهو رقم كبير للغاية، ويعني أن الأمريكيين يواجهون خطرا داهما.

وتعد كاليفورنيا من بين الولايات التي تفرض أكثر القوانين تشددًا ضد حيازة السلاح، كما أنه تمنع حيازة السلاح الذي استخدم في إطلاق النار، مؤخرًا، وهو سلاح شبه آلي.