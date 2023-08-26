4 قتلى في إطلاق نار بمتجر بولاية فلوريدا الأمريكية

أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في إطلاق نار بمتجر في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن جانبه أعلن، عمدة مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية عن سقوط قتلى في عملية إطلاق نار شهدتها المدينة.

وقبل وقت سابق من اليوم قالت الشرطة الأمريكية، إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص، في مدينة بوسطن خلال مهرجان كاريبي.

وذكرت شرطة عاصمة ولاية ماساتشوستس في بيان أن إطلاق الرصاص وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا، وأن المصابين السبعة "نقلوا إلى مستشفيات محلية وإصاباتهم ليست قاتلة".

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وأوضحت الشرطة أنها صادرت أسلحة، واعتقلت أشخاصًا من المكان، حيث وقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حين كان يسير موكب تابع للمهرجان الكاريبي.

يذكر أن عدد الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة يفوق عدد السكان، ويعود ذلك لسهولة حصول الأمريكيين عليها. ويملك واحدًا من كل ثلاثة بالغين قطعة سلاح واحدة على الأقل.



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