رئيس التنمية الصناعية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأسوان

تمهيدا لتقديم خدمات الهيئة للمستثمرين، تفقد رئيس هيئة التنمية الصناعية المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين خلال زيارته بمحافظة أسوان.

رئيس هيئة التنمية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان

قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ختام زيارته إلى محافظة أسوان بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك تمهيدا لقيام الهيئة بتقديم خدماتها الصناعية لمستثمري المنطقة من خلال المركز.

أهداف إنشاء مراكز التطوير التكنولوجي في المنشآت

واستمع رئيس الهيئة خلال جولته الى شرح تفصيلي عن إمكانات ومقومات المركز والخدمات التي يقدمها للمتعاملين، حيث تهدف مراكز التطوير التكنولوجى - التي أنشأتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - إلى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نحو متكامل وبصورة مميكنة وسريعة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجيـة لرفع كـفـاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار لمتابعة أداء القطاعات فى مجال خدمة المواطنين.

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جاري إعداد الكوادر وتجهيز الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات للمستثمرين من أبناء أسوان



وأشار عبد الكريم إلى أنه جاري إعداد الكوادر المناسبة وتجهيز الإجراءات اللازمة لتقوم الهيئة بتقديم خدماتها للمستثمرين من أبناء أسوان وكذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة بمجمع نصر النوبة من خلال المركز وذلك في إطار التنسيق والتعاون المتواصل بين الهيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والتوسع في اللامركزية في تقديم الخدمات

وأوضح ان ذلك يأتي تماشيا مع جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والتوسع في اللامركزية في تقديم الخدمات للتيسير على المستثمرين وخاصة في المناطق البعيدة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من أصحاب المشروعات دون عناء وذلك عبر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بصورة مميكنة وبأسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة والتيسير أيضا على الموظف القائم على الخدمة فى أداء عمله، من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي يوفرها المركز.

هذا وقد شهد الجولة اللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الأقاليم بالهيئة وممثلين عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمسئولين عن المركز.