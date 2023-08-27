رئيس التنمية الصناعية: تعامل فوري مع مطالب المستثمرين بمركز نصر النوبة

في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية المناطق الحدودية وتنشيط الحركة الاستثمارية والصناعية فيها، تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، يرافقه المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان منطقة نصر النوبة، للوقوف على احتياجات المنطقة من الناحية الإنتاجية والصناعة.

زيارة مستشار رئيس الجمهورية لمنطقة نصر النوبة ، فيتو

زيارة مستشار رئيس الجمهورية لمنطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي النوبة وقيام الدولة متمثلة في هيئة التنمية الصناعية ببناء مجمع صناعى علي اعلي مستوي من التصميم والتنفيذ وبتكلفة كبيرة وكذلك تذليل كافة التحديات ووضع الحلول الفورية.

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أجهزة الدولة مهتمة بتقديم التيسيرات لمساعدة المستثمرين الجادين علي بدء العمل والإنتاج

وأشاد «جمال الدين» بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظة، وهيئة تنمية الصعيد ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية، حيث يعبر ذلك عن أن أجهزة الدولة مهتمة بالمشاركة وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة المستثمرين الجادين علي بدء العمل والإنتاج.

مجمع الصناعات الصغيرة بنصر النوبة يعد صرح تنموي صناعي جديد

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الزيارة تعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار الصناعي بمنطقة نصر النوبة بأسوان في ظل توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية الصناعية بالصعيد، لافتًا إلى أن مجمع الصناعات الصغيرة بنصر النوبة يعد صرح تنموي صناعي جديد بمحافظة أسوان.

رفع كفاءة المناطق الصناعية بأسوان للدخول بقوة على خريطة الاستثمار الصناعي بمصر

وشدد «عبد الكريم » على أن هيئة التنمية الصناعية تسعى إلي رفع كفاءة المناطق الصناعية بأسوان حتى تتمكن المحافظة من الدخول بقوة على خريطة الاستثمار الصناعي بمصر، لافتًا إلى سعى الهيئة من خلال إنشاء المجمع الصناعي للارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية التي اشتهرت بها المحافظة، لتوفير فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة وتنافسية المنتجات وفتح أسواق محلية تصديرية للمشروعات القائمة والجديدة في أسوان.

زيارة مستشار رئيس الجمهورية لمنطقة نصر النوبة ، فيتو

هيئة التنمية تنتهي من تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 ورش حرفية

وقال رئيس التنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم تيسيرات وحوافز غير مسبوقة منها حوافز إجرائية ومالية ومستندية لأصحاب الوحدات الصناعية بمجمع الجنينة والشباك، معلنًا انتهاء الهيئة من تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 مصنع وورشة حرفية تم طرحها مؤخرًا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وضع الحلول الفورية في ظل تعاون دائم بين الهيئة والمحافظة وهيئة تنمية الصعيد

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في بناء مجمع صناعي نموذجي علي أعلى مستوى من التصميم والتنفيذ وبتكلفة كبيرة، وكذلك عملت الهيئة على تذليل كافة التحديات ووضع الحلول الفورية في ظل تعاون دائم بين الهيئة والمحافظة وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية

الاستماع إلى مطالب أصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية

واستمع المهندس محمد عبد الكريم ووفد هيئة التنمية الصناعية لكافة المطالب من أصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية، كما أكد على التعامل الفوري مع كافة المطالب وحلها بأسرع وقت في ظل قنوات اتصال دائمة ومفتوحة على مدار 14 ساعة في اليوم بهيئة التنمية الصناعية للتعامل الفوري والجاد مع مطالب وشكاوى المستثمرين.

حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب

ومن جانبه، أشار اللواء أشرف عطية إلى حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للاتجاه نحو العمل الحر، وتجسد ذلك فى إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بشكل نموذجي وراقي بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

المستثمرون الشباب يقدمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

وقدم المستثمرون الشباب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى مع تقديرهم الشديد لزيارة مستشار رئيس الجمهورية والاهتمام بأهالى النوبة، وتقديم كافة التسهيلات فى مختلف قطاعات العمل بما ساهم فى توفير حياة كريمة لهم.

المشاركون في الجولة من قيادات الدولة

وشارك في الجولة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وأيضًا النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن نصر النوبة، والمهندس احمد عبد الرؤوف مدير إدارة المشروعات بالهيئة.