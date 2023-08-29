حوادث المحافظات، تعذيب عاطل حتى الموت بأسوان بسبب منجم ذهب، حبس 3 متهمين بالنصب والاحتيال بالغربية، ونص أمر إحالة المتهم بقتل فتاة الشرقية

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة عددًا من الحوادث الهامة والمتنوعة ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي:-

حبس 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين في الغربية

حيث أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم في الغربية.

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين.. لــ التفاصيل اضغط هنا

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نص أمر إحالة المتهم بقتل فتاة الشرقية قبل عقد قرانها لـ محكمة الجنايات

وفى هذا السياق، كشف أمر الإحالة الخاص بالمتهم “عبد الله. م. ع” الذي قام بإنهاء حياة فتاة مقيمة مشتول السوق محافظة الشرقية تفاصيل الاتهامات الموجهة له في الجريمة.

تفاصيل اتهام عامل الشرقية بقتل زميلته

وجاء نص أمر الإحالة في القضية رقم 15347 لسنة 2023 لجنح مركز مشتول السوق والمقيدة برقم 1891 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق أن المتهم في يوم 14 أبريل2023 بدائرة مركز مشتول السوق قتل المجني عليها أمينة محمد متولي أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد.. لــ التفاصيل اضغط هنا

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بشمال سيناء

كما شهدت مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.



وأعلنت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن إصابة نهلة عبده متولي 38 سنة مقيمة بالحسينية- الشرقية باشتباه ما بعد الارتجاج، وسامية السيد صبري تبلغ من العمر سنتين الحسينية- الشرقية جروح متفرقة بالجسم.. لــ التفاصيل اضغط هنا

مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

وعلى جانب آخر، لقى طفلان مصرعهما أثناء الاستحمام غرقا في الترعة الفاروقية، لعدم إجادتهما السباحة هربا من الحر بناحية عرب الصبحة بمركز دار السلام بسوهاج، وتم نقلهما إلى مستشفى دار السلام المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بغرق طفلين فى الترعة الفاروقية أثناء الاستحمام، لعدم إجادتهما السباحة وهما كل من طارق أحمد هلال 11 عامًا ويوسف محمد 9 سنوات وهما أبناء عم، وتم انتشال الجثث بمعرفة الأهالي ونقلهما إلى مشرحة مستشفى دار السلام..لــ التفاصيل إضغط هنا

وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب بأسوان، المتهمان: أوهمنا بترخيص منجم ذهب

وأقدم شخصان على تعذيب عاطل حتى الموت وحرقه وضربه انتقامًا منه، لقيامه بالاستيلاء منهما على مبلغ مالي، بزعم ترخيص منجم ذهب في مرسى علم، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.



تلقى مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله (عاطل - مقيم محافظة بني سويف) متوفى إثر إصابته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم، رفقة شخصين مجهولين وتركه عقب وصولهما للمستشفى.. لــ التفاصيل اضغط هنا.