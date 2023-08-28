الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين فى الغربية

حبس 3 أشخاص،فيتو
حبس 3 أشخاص،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم فى الغربية.

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين – مقيم بالغربية والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجلته فى إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة.

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النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل 

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين - مقيمين بمحافظة الغربية والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير الأول ونجل الثانى وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.
 

وضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى إنشاء وإدارة المطاعم والمقاهى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 

 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الأموال العامة الجريمة المنظمة النصب والاحتيال على المواطنين النيابة العامة مكافحة جرائم الأموال محافظة الغربية

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